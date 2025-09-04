Sport

Surpriză la Craiova! Mirel Rădoi a trimis lista UEFA pentru Conference League: trei jucători, lăsați pe dinafară

Universitatea Craiova a trimis către UEFA lista cu jucătorii pe care se va baza în faza grupelor Conference League, iar marea surpriză este lipsa unui jucător important.
Universitatea Craiova a trimis către UEFA lista cu jucătorii pe care se va baza în faza grupelor Conference League, iar marea surpriză este lipsa unui jucător important.

Echipele implicate în grupele cupelor europene au fost nevoite să trimită la UEFA, până la data de 2 septembrie, listele cu jucătorii pe care se vor baza pentru această fază. Universitatea Craiova, surpriza plăcută din preliminariile Conference League, a făcut câteva schimbări, pe listă regăsindu-se două nume noi. De asemenea, din planurile lui Mirel Rădoi se pare că au dispărut doi jucători din cei care au figurat la meciurile din prima fază a competiţiei.

Un titular incontestabil în campionat nu e pe lista UEFA

Universitatea Craiova a dorit să adauge doi jucători pe lista UEFA pentru faza ligii din Conference League, fotbaliști care nu au fost prezenți la duelurile europene de până acum pentru că nu au făcut parte nici din lot. Este vorba despre fundaşul Adrian Rus şi atacantul Monday Etim, cei doi care au ajuns de marţi la Craiova.

Odată cu aceste modificări, formația „alb-albastră” a renunţat la doi fotbaliști. Unul dintre ei este Darius Fălcuşan, tânărul fundaş al liderului din SuperLigă, însă celălalt nume ales de către reprezentanții Craiovei este unul destul de surprinzător.

Este vorba despre Mihnea Rădulescu, jucător titular incontestabil în campionat în echipa Universităţii, dar care nu a jucat niciun minut în cupele europene până în acest moment. Pe lista B se află alţi trei tineri jucători, Alexandru Glodean, David Barbu şi Matei Goga.

Paradela ar fi scris istorie dacă juca în Conference League

Pe lista UEFA a Craiovei nu are loc nici de această dată atacantul Luis Paradela, cel care s-a accidentat grav la un meci al Universităţii Craiova de la Buzău, din sezonul precedent. Din acel moment, cubanezul a fost indisponibil chiar şi până în ziua de azi, recuperarea după o ruptură de ligamente încrucişate fiind destul de grea.

Astfel, jucătorul Craiovei a ratat oportunitatea unică, cel puţin pentru moment, de a deveni singurul cubanez din istorie care evoluează în faza ligii din Conference League. De menţionat că se mai pot face schimbări abia înainte de începerea fazei knockout (februarie 2026), adică după încheierea fazei ligii, în limita a 3 modificări.

Iată jucătorii de pe lista trimisă de U Craiova la UEFA:

PORTARI: Silviu Lung Jr., Laurențiu Popescu, Matei Goga*, Alexandru Glodean*, Pavlo Isenko
FUNDAȘI: Oleksandr Romanchuk, Vladimir Screciu, Juraj Badelj, Vasile Mogoș, Nikola Stevanović, Adrian Rus
MIJLOCAȘI: Florin Ștefan, Alexandru Crețu, Anzor Mekvabishvili, Tudor Băluță, Nicușor Bancu, Lyes Houri, Carlos Mora, Alexandru Cicâldău, Samuel Teles, David Matei
ATACANȚI: Assad Al-Hamlawi, Ștefan Baiaram, Monday Etim, David Barbu*, Luca Băsceanu, Steven Nsimba
*Jucători trecuți pe lista B.

