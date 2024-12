Surpriză la FC Voluntari! Gigi Nețoiu a anunțat numele noului antrenor după despărțirea de Ovidiu Burcă

Florin Marin (71 de ani) va fi noul antrenor al celor de la FC Voluntari, . Informația a fost confirmată de finanțatorul grupării ilfovene, Gigi Nețoiu.

Florin Marin, noul antrenor al lui FC Voluntari

Florin Marin fusese numit consilier tehnic la Voluntari în noiembrie, dar acum va prelua postul de antrenor principal.

„Eu am lucrat 12 ani cu Florin Marin. De când am venit aici, am spus: de rezultate, în faţa mea, răspunde Florin Marin. Ovidiu m-a sunat ieri şi mi-a spus ‘Nea Gigi, pe nea Florin îl respect, a fost antrenorul meu, dar avem idei diferite şi nu vreau să ne certăm’. Eu i-am spus că îi respect opţiunea.

A rămas Florin Marin, care l-a adus pe Sendi Popovici, secundul lui cu care a lucrat înainte. Al doilea antrenor secund este Radu Stroe. Rămâne să îşi aleagă un preparator fizic” a declarat Gigi Nețoiu pentru .

Fost jucător la Rapid și Steaua, Florin Marin are o experiență de peste 30 de ani ca tehnician și a mai lucrat cu Gigi Nețoiu la Rocar București, Universitatea Craiova și Dinamo. Experimentatul antrenor a mai pregătit-o pe FC Voluntari în sezonul 2016-2017, iar ultima sa experiență din postura de antrenor principal a fost pe banca lui CS Mioveni, în perioada iulie – septembrie 2017.

Gigi Nețoiu: „Obiectivul e promovarea”

Finanțatorul de la FC Voluntari a clarificat din nou faptul că și a afirmat că jucătorii care vor sosi de acum încolo vor fi aduși pentru a ataca play-off-ul în următorul sezon din Superligă.

„Obiectivul e promovarea. Jucătorii care vor veni de acum la Voluntari vor veni doar pentru locurile 1-6 la anul, în Liga 1, dacă promovăm. Florin Marin are contract un an şi jumătate şi dacă îşi va îndeplini obiectivul, va rămâne la echipă.

Dacă nu-l îndeplineşte, ne vom gândi la altă conducere. Vor fi foarte mulţi bani la mijloc. Nu vor exista zile de întârziere la salariu. Condiţii vor avea cum nu au multe echipe în Liga 1″ a spus Gigi Nețoiu pentru sursa citată.

FC Voluntari e pe locul 4 în divizia secundă în acest moment, cu 29 de puncte. Până la finalul sezonului regulat, ilfovenii vor mai întâlni Steaua, CSM Focșani, FC Bihor și Csikszereda.