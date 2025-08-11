Surpriză la FCSB! Cine i-a luat locul lui Ovidiu Perianu pe lista de SuperLiga

FCSB a profitat rapid de modificarea regulamentului și a actualizat lista de SuperLiga. Campioana are două nume noi, iar marea surpriză o reprezintă înlocuitorul lui Ovidiu Perianu.

ADVERTISEMENT

Pe cine a trecut FCSB pe lista de SuperLiga în locul lui Perianu

După ce Ovidiu Perianu a fost pus pe liber de FCSB, . La FCSB, Perianu făcea parte din cei patru fotbaliști crescuți de club, care pot fi trecuți pe lista A.

Roș-albaștrii nu au vrut să lase un loc vacant și l-au trecut pe portarul Matei Popa (18 de ani), chiar dacă în lot se aflau deja goalkeeperii Ștefan Târnovanu, Lukas Zima și Răzvan Udrea.

ADVERTISEMENT

Matei este fiul lui Marius Popa, actualul antrenor de portari de la FCSB, care a bifat 210 meciuri în prima ligă şi 2 în tricoul echipei naţionale. Tânărul Popa s-a format la LPS Bihorul şi va purta la FCSB tricoul cu numărul 13.

Lista actualizată apare pe site-ul , iar în lotul campioanei României a revenit și Malcom Edjouma. , în locul lui Marius Ștefănescu, după ce regulamentul a fost schimbat în cadrul Comitetului de Urgență al FRF din 8 august 2025.

ADVERTISEMENT

„Dacă nu țipam eu… Asta le-am zis și eu, să facă un Comitet de Urgență. Să știi că se poate spune că i-am trezit. Păi dacă e jucătorul meu și îl plătesc, cum să nu-o pot înscrie? Ești nebun?”, a declarat Gigi Becali, conform

ADVERTISEMENT

Ce se întâmplă cu Andrei Gheorghiță?

Pe lista de campionat a roș-albaștrilor apare în continuare și Andrei Gheorghiță. dar transferul n-a fost încă oficializat.

ADVERTISEMENT

„(n.r. Gheorghiță s-a înțeles cu U Cluj?) Cred că da. Urma să mai am o discuție cu agentul lui, Sărmășan, dar în principiu înțeleg că s-au înțeles. Pleacă împrumut, singurul care a plecat liber a fost Perianu”, a transmis Mihai Stoica.