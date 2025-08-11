Sport

Surpriză la FCSB! Cine i-a luat locul lui Ovidiu Perianu pe lista de SuperLiga

FCSB a operat câteva modificări pe lista de SuperLiga înaintea meciului cu Unirea Slobozia. Pe cine a trecut în locul lui Ovidiu Perianu
Cristian Măciucă
11.08.2025 | 08:15
ULTIMA ORĂ
Surpriză la FCSB! Cine i-a luat locul lui Ovidiu Perianu pe lista de SuperLiga. FOTO: sportpictures.eu

FCSB a profitat rapid de modificarea regulamentului și a actualizat lista de SuperLiga. Campioana are două nume noi, iar marea surpriză o reprezintă înlocuitorul lui Ovidiu Perianu.

Pe cine a trecut FCSB pe lista de SuperLiga în locul lui Perianu

După ce Ovidiu Perianu a fost pus pe liber de FCSB, mijlocașul central în vârstă de 23 de ani a semnat cu rivala CFR Cluj. La FCSB, Perianu făcea parte din cei patru fotbaliști crescuți de club, care pot fi trecuți pe lista A.

Roș-albaștrii nu au vrut să lase un loc vacant și l-au trecut pe portarul Matei Popa (18 de ani), chiar dacă în lot se aflau deja goalkeeperii Ștefan Târnovanu, Lukas Zima și Răzvan Udrea.

Matei este fiul lui Marius Popa, actualul antrenor de portari de la FCSB, care a bifat 210 meciuri în prima ligă şi 2 în tricoul echipei naţionale. Tânărul Popa s-a format la LPS Bihorul şi va purta la FCSB tricoul cu numărul 13.

Lista actualizată apare pe site-ul lpf.ro, iar în lotul campioanei României a revenit și Malcom Edjouma. Francezul a putut fi trecut pe lista A, în locul lui Marius Ștefănescu, după ce regulamentul a fost schimbat în cadrul Comitetului de Urgență al FRF din 8 august 2025.

„Dacă nu țipam eu… Asta le-am zis și eu, să facă un Comitet de Urgență. Să știi că se poate spune că i-am trezit. Păi dacă e jucătorul meu și îl plătesc, cum să nu-o pot înscrie? Ești nebun?”, a declarat Gigi Becali, conform gsp.ro.

Ce se întâmplă cu Andrei Gheorghiță?

Pe lista de campionat a roș-albaștrilor apare în continuare și Andrei Gheorghiță. FCSB vrea să îl împrumute pe atacant la Universitatea Cluj, dar transferul n-a fost încă oficializat.

(n.r. Gheorghiță s-a înțeles cu U Cluj?) Cred că da. Urma să mai am o discuție cu agentul lui, Sărmășan, dar în principiu înțeleg că s-au înțeles. Pleacă împrumut, singurul care a plecat liber a fost Perianu”, a transmis Mihai Stoica.

Cristian Măciucă
Cristian Măciucă
Cristi Măciucă este editor pe Sport la Fanatik. A lucrat la Dolce Sport / Telekom Sport (2013-2019), la site-ul telekomsport.ro (2019-2020), comentator de wrestling, MMA, kickboxing și eGames. Pe lângă activitățile din presă, a fost 5 ani arbitru categoria I la AMFB.
