Surpriză la Petrolul – Universitatea Craiova: decizia luată de Steven Nsimba după ce a refuzat să plece!

Steven Nsimba a refuzat în această iarnă o ofertă colosală venită din China. Atacantul a preferat să rămână în România și să câștige titlul cu Universitatea Craiova. Fanii echipei din Bănie au avut parte de o surpriză la meciul cu Petrolul. Vârful și-a schimbat numărul de pe tricou și este noul șeptar al oltenilor.

Steven Nsimba a refuzat oferta din China pentru a câștiga titlul cu Universitatea Craiova

Adus în această vară în Bănie, Steven Nsimba a impresionat la Universitatea Craiova, iar , așa cum FANATIK a anunțat în exclusivitate la începutul lunii ianuarie.

Totuși, fotbalistul a refuzat propunerea mult mai avantajoasă din China, întrucât vrea să scrie istorie la Universitatea Craiova și să pună umărul la câștigarea unui titlu. Mario Felgueiras,

Steven Nsimba, noul șeptar al oltenilor!

Acum, suporterii echipei din Bănie au observat, în timpul meciului cu Petrolul, că Steven Nsimba nu mai poartă tricoul cu numărul 39. Atacantul Universității Craiova a preluat numărul 7 de la Luis Paradela, fotbalistul care, în această iarnă, s-a despărțit de gruparea de pe Ion Oblemenco.

„Nsimba nu are gânduri de plecare. Pot să vă spun concret că a refuzat o ofertă foarte mare pentru el din China. Inclusiv pentru Universitatea Craiova suma de transfer era foarte bună. Băiatul vrea să ia titlul la Craiova și abia apoi se va gândi la plecare. Am avut o discuție cu el și a spus ferm că nu vrea să plece de la Știința”, a explicat Mario Felgueiras la FANATIK SUPERLIGA.

Steven Nsimba a fost adus gratis la Universitatea Craiova. Atacantul a impresionat în tricoul echipei din SuperLiga, și-a făcut rapid loc în formula de start și ar putea prinde, la vară, un transfer important. Atacantul de 29 de ani este cotat de site-urile de specialitate la 800.000 de euro.