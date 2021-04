Surpriză la Rapid! Daniel Niculae nu a fost învestit preşedintele clubului. Cine s-a opus

Daniel Niculae a fost prezentat ca noul preşedinte al Rapidului pe 2 aprilie, dar învestirea oficială nu a mai avut loc. La şedinţa Consiliului de Administraţie, desfăşurată astăzi (21 aprilie), vicepreşedintele Andrei Nicolescu s-a opus, iar „Nico“ rămâne, pentru moment, consultantul acţionarului Victor Angelescu.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Andrei Nicolescu s-a opus învestirii lui Daniel Niculae preşedinte la Rapid

Tensiunile dintre Daniel Niculae şi Andrei Nicolescu durează de ceva vreme. De altfel, fostul atacant a refuzat în trecut să revină la clubul său de suflet tocmai din cauza lui Nicolescu. A acceptat, în cele din urmă, să facă acest pas şi, pe 2 aprilie, a fost prezentat ca preşedinte.

„Am avut o discuție cu Andrei (n.r. – Nicolescu), el știa că eu îl doream pe Daniel președinte. Andrei era celălalt acționar, așa că eu mi-am îndeplinit mereu obligațiile, dar a înțeles ce i-am spus, știa și el, și a acceptat. Sigur, că va trece o vreme până când totul se va oficializa“, preciza acţionarul majoritar Victor Angelescu, la conferinţa de presă de prezentare a lui Daniel Niculae.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

La câteva zile distanţă, noul „preşedinte“ anunţa debarcarea lui Andrei Nicolescu din conducerea Rapidului. „Știți foarte bine de ce am luat decizia de a veni abia acum, și de ce am plecat. Persoanele cu care nu am putut lucra probabil vor pleca săptămâna viitoare. Lucrurile se vor face pas cu pas, profesionist și cu multă dragoste“, spunea „Nico“, pe 6 aprilie.

N-a plecat Nicolescu, n-a venit nici Daniel Niculae

Au trecut alte două săptămâni, iar astăzi, 21 aprilie, Adunarea Generală a clubului ar fi trebuit să consfinţească înscăunarea lui Daniel Niculae. Surpriză, însă! Acest lucru nu a fost posibil, pentru că inamicul Andrei Nicolescu s-a opus, dezvăluie Digisport.

ADVERTISEMENT

Pentru moment, Daniel Niculae rămâne în aşteptare. Oficial, este consultantul acţionarului majoritar Victor Angelescu, dar, neoficial, îndeplineşte deja sarcinile preşedintelui. Aşteaptă înlăturarea lui Andrei Nicolescu, lucru care se va întâmpla în cel mai scurt timp. „Nico“ va primi apoi funcţia şi dreptul de semnătură. Rapid a confirmat informaţiile, printr-un comunicat oficial.

„Având în vedere informațiile apărute în presa sportivă referitoare la revenirea lui Daniel Niculae în cadrul clubului, pentru claritate, menționăm că în momentul de față dl. Daniel Niculae nu deține calitatea de președinte de club al Rapid.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

În cadrul ședinței Consiliului de Administrație al Rapid din data de 13.04.2021, având pe ordinea de zi numirea dlui. Daniel Niculae în funcția de Președinte de Club, acesta nu a putut fi numit în funcție ca urmare a votului negativ primit din partea unuia dintre membrii Consiliului de Administrație.

📰 COMUNICAT FC RAPID ADVERTISEMENT ADVERTISEMENT Având în vedere informațiile apărute în presa sportivă referitoare la revenirea lui Daniel… Posted by FC Rapid 1923 on Wednesday, April 21, 2021 ADVERTISEMENT

Cu toate acestea, dorim să precizăm că acționarii majoritari ai Rapid sprijină în mod ferm colaborarea cu Daniel Niculae în cadrul clubului, iar până la clarificarea situației și îndeplinirea tuturor formalităților referitoare la numirea sa într-o funcție oficială, acesta va rămâne alături de Rapid prin oferirea de consultanță acționarilor majoritari“, se arată în comunicatul oficial al clubului Rapid,