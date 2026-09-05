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Întâlnirea Steaua – Cetatea Suceava 2-2, din etapa a 6-a din Liga 2, a avut parte de spectatori de lux. În tribunele stadionului din Ghencea și-a făcut apariția un lider important din PSD, dar și un ministru din Guvernul interimar.

Un lider PSD a fost pe stadion la Steaua – Cetatea Suceava 2-2

, iar la meci a asistat și liderul PSD, Gheorghe Șoldan (35 de ani). Acesta a fost însoțit pe stadion de actualul ministru al Educației, Mihai Dimian (51 de ani), profesor și rector al Universității ”Ștefan cel Mare” din Suceava.

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Președinte al Consiliului Județean Suceava, Șoldan a venit cu treabă în Capitală și nu a vrut să rateze duelul din Ghencea al formației pregătite de Petre Grigoraș. Acesta a și postat pe rețelele de socializare două videoclipuri.

”Am fost astăzi pe Ghencea, la meciul Cetății cu Steaua. Dacă tot aveam treabă prin București, nu puteam lipsi de la meciul băieților noștri. Am mers și în mijlocul galeriei noastre, împreună cu ministrul Educației, Mihai Dimian. 2-2 la final și un punct important pentru CSM Cetatea 1932 Suceava”, a scris Gheorghe Șoldan, pe contul de Facebook.

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În urma remizei înregistrate în Ghencea, Steaua a rămas fără victorie în actualul sezon din Liga 2. ”Militarii” se află pe ultima poziție a clasamentului, cu doar două puncte acumulate. De partea cealaltă, Cetatea Suceava, care este la a doua remiză consecutivă, ocupă locul 10, cu opt puncte.

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Liderul PSD vrea stadion nou pentru Cetatea Suceava

Imediat după ce echipa a promovat în eșalonul secund după o pauză de aproape un deceniu, Gheorghe Șoldan a precizat că se caută o locație în zona metropolitană a orașului pentru .

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”Am susținut CSM Cetatea 1932 Suceava încă din primul an de mandat și rămânem alături de această echipă, dar și de sucevenii care își doresc să vadă din nou fotbal de calitate pe Areni. Sau pe noul stadion pe care îl vom construi până la urmă.

Căutăm acum un alt amplasament în zona metropolitană a Sucevei pentru a demara proiectul unui stadion modern al județului, pe care să putem organiza nu doar meciuri de fotbal și alte manifestări sportive, ci și evenimente culturale cu mii de spectatori. Voi reveni în curând cu vești bune pe acest subiect”, a declarat el.

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Consiliul Local, sprijin financiar pentru Cetatea Suceava

În plus, președintele Consiliului Județean Suceava a anunțat că a semnat un contract de sponsorizare cu echipa nou promovată în Liga 2, urmând ca în conturile clubului să intre 2.000.000 de lei.

”Sprijinim echipa de fotbal a Sucevei cu 2.000.000 de lei pentru participarea în Liga 2. Am semnat recent contractul de finanțare pentru Asociația Club Sportiv Municipal Cetatea 1932 Suceava și am discutat cu președintele asociației, antreprenorul Marius Neagu, despre planurile ambițioase pe care le are pentru fotbalul sucevean.

Mă bucur că unul dintre primii pași este numirea lui Dorin Goian în funcția de președinte onorific al clubului. Am toată încrederea că experiența, notorietatea și caracterul lui Dorin vor ajuta clubul sucevean să crească”, a spus Gheorghe Șoldan.