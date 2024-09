Surpriză la tribunal. Georgică Cornu a venit la proces cu fosta soție. Marina Almășan, primele declarații: ”M-a mirat să o văd acolo”

Marina Almășan și Georgică Cornu s-au întâlnit luni, în jurul pranzului, la Tribunalul București. Omul de afaceri a contestat ordinul de protecție emis împotriva lui, venit la pachet și cu brațara de monitorizare pe care e obligat să o poarte la picior. Cu această ocazie, vedeta TV a prezentat în fața instanței mai multe mesaje jignitoare pe care le-a primit de la fostul partener, în care acesta o făcea, printre altele, „femeie de moravuri ușoare”. În replică, avocata lui Cornu a pledat în în favoarea clientului său, arătând că acesta nu poate fi considerat pericol public, mai ales că acesta suferă de un handicap: un picior amputat.

Una dintre marile surprize de la această înfățișare a consituit-o prezența ca martor a fostei soții a lui George Cornu, date fiind scandalurile avute cu acesta în trecut. Potrivit informațiilor din acea vreme, Oana Cornu ar fi dat buzna la un moment dat în vila din Timișoara în care afaceristul se afla cu Marina Almășan. Oana și Georgică Cornu au divorțat cu scandal, în urmă cu mai bine de un deceniu.

„Am vrut s-o aduc ca martor. Dar nu a mai fost nevoie să o audieze”, ne-a spus afaceristul pe marginea acestui subiect.

Marina Almășan: „A fost una dintre zilele urâte ale vieții mele”

în exclusivitate pentru FANATIK detalii despre a decurs întâlnirea cu Georgică Cornu, în sala de la tribunal. Celebra prezentatoare a menționat că a evitat orice fel de contact vizual cu fostul partener.

„A fost una din zilele urâte ale vieții mele, în care mi s-a confirmat ce greșeală am făcut acum 12 ani, dar mai ales după, tergiversând finalul și crezând în promisiunile lui înflăcărate că se va schimba. Nu l-am văzut la față, am evitat contactul vizual”, ne-a spus aceasta.

Vedeta TV a a adăugat că, din păcate, judecătorii nu l-a pus pe fostul ei partener să jure cu mâna pe Biblie, dar avocatul său a demontat „toate minciunile declarate în instanță”:

„Mă bucur că strălucitul meu avocat, care a acceptat, din prietenie, să mă apere, i-a demontat, cu probe, toate minciunile declarate in instanță. Nu știu de ce s-a renunțat la jurământul cu mâna pe Biblie. Deși cred că oricum n-ar fi contat”, a declarat Marina Almășan pentru FANATIK.



Motivul pentru care a amânat despărțirea

Marina Almășan ne-a mai dezvăluit și , după alte cinci tentative nereușite:

„Oricum, circul acesta, care pare fără final, este un răspuns la întrebarea: cum de l-am tolerat atâta vreme? Am avut cinci tentative de despărțire. Au durat luni întregi, fiecare din ele. Și, de groaza unui astfel de scandal, am dat înapoi. Și iată că, până la urmă, tot acolo am ajuns”.

Ce spune Marina despre soția lui Cornu: „M-am mirat s-o văd acolo”

Cunoscuta prezentatoare TV a făcut referire și la prezența fostei soții a lui Cornu. Una pe care o consider surprinzătoare, dat fiind faptul că nu de puține ori, fostul partener ar fi denigrat-o în fața sa.

„Apropo de soție… M-am mirat s-o văd acolo, mai ales că am telefonul plin de mesaje ale lui, denigratoare și jignitoare la adresa ei. Cine știe ce interese or fi la mijloc… Timpul o va demonstra”, ne-a mai spus aceasta.

Marina Almășan și Georgică Cornu au avut o relație de 12 ani. Vedeta TV a fost cea care a decis ca fiecare să o ia pe drumuri separate. Din acel moment, omul de afaceri a sunat-o de pe nu mai puțin de 30 de numere diferite. Asta după ce vedeta TV l-a blocat peste tot. De asemenea, a mai precizat aceasta în plângerea făcută, Cornu i-ar fi trimis șase trandafiri roșii, pe care i-a lăsat la ușa casei sale. În replică, omul de afaceri declarat că buchetul conținea 6 trandafiri roșii și unul galben.

După audieri, instanța urmează să se pronunțe în cursul zilei de mâine dacă George Cornu va scăpa de brățara de monitorizare și, implicit, de ordinul de restricție.