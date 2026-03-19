Surpriza lui Basarab Panduru pentru play-off: „Dacă joacă la fel, câștigă campionatul!”

FC Argeș este, fără doar și poate, surpriza plăcută din acest sezon de Superligă. Piteștenii s-au calificat în play-off și, în prima rundă, au învins Universitatea Craiova chiar pe Ion Oblemenco. Basarab Panduru (55 de ani) a analizat jocul echipei lui Bogdan Andone și a tras un semnal de alarmă pentru formațiile aflate în lupta pentru titlu.

FC Argeș, revelația sezonului. Universitatea Craiova, ultima victimă

Piteștenii practică un fotbal cumva atipic pentru Superliga României. Sistemul folosit este un 3-4-3, care se poate transforma pe fază defensivă într-un 5-4-1. Jocul pe flancuri este, evident, arma-cheie a celor de la FC Argeș. Echipa antrenată de Bogdan Andone se bazează pe un pressing avansat și contraatacuri în regim de mare viteză.

Impresionant este că, în ultimele patru meciuri jucate în Superliga României, Piteștenii câștigă meciurile la limită, așteaptă greșeala adversarului și practică un joc de conservare a rezultatului. Forma fizică a fotbaliștilor lui Bogdan Andone este impresionantă. Mai mereu, jucătorii încearcă să recupereze balonul înainte ca mingea să ajungă în zona periculoasă.

Basarab Panduru, impresionat de FC Argeș. Ce fac special piteștenii

Basarab Panduru este de părere că echipele din Superliga României ar trebui să o trateze pe FC Argeș cu maximă atenție, întrucât piteștenii au demonstrat încă o dată că pot câștiga puncte în fața unor adversari mult mai bine cotați. Universitatea Craiova a fost exemplul perfect.

„Nu mai vezi cine bate pe cine. Cum a jucat Argeșul mi s-a părut un mare fotbal, fizic, cu presiune, cu tot ce vrei. Fizic au stat deosebit. M-a impresionat FC Argeș, Craiova n-a putut face nimic, iar meciul ăla a fost despre FC Argeș, nu despre Craiova. Dacă joacă la fel, atunci câștigă campionatul, că nu văd să-i bată nimeni dacă joacă la fel. Nu văd cum să treci de ei, când fac presiunea aia om la om nu ai cum să treci de ei”, a declarat Basarab Panduru la