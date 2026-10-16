Surpriza lui Mihai Rotaru pentru fanii Universității Craiova! Premieră pe „Ion Oblemenco”

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Universitatea Craiova vine cu o surpriză pentru suporteri! Începând cu meciul cu Getafe, disputat pe stadionul „Ion Oblemenco”, clubul din Bănie a introdus conceptul Match Day Experience, prin care experiența de la stadion va însemna mai mult decât cele 90 de minute de fotbal. Inițiativa cuprinde două direcții importante: o zonă VIP renovată, cu un restaurant nou și un Fan Zone dedicat suporterilor, amenajat la Tribuna a II-a. Astfel, de la următoarele partide de pe teren propriu, fanii Universității Craiova vor avea mai multe opțiuni de petrecere a timpului înaintea fluierului de start și vor putea transforma ziua meciului într-o experiență completă.

Mihai Rotaru schimbă experiența fanilor pe „Ion Oblemenco”

Conceptul Match Day Experience a fost lansat chiar în , într-un demers prin care Mihai Rotaru și conducerea clubului își propun să schimbe experiența suporterilor pe stadionul „Ion Oblemenco”. Cele două zone amenajate vor putea fi folosite de fani și la următoarele meciuri de pe teren propriu. Scopul este ca suporterii să aibă parte de mai multe activități și facilități atunci când vin pe stadion, indiferent dacă aleg să urmărească partida din tribune sau din zona VIP.

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La Tribuna a II-a a fost inaugurat Fan Zone Știința, un spațiu destinat atât adulților, cât și copiilor. Aici, suporterii vor putea face fotografii cu t, vor avea parte de muzică asigurată de un DJ și vor putea interacționa cu mascotele clubului.

Printre atracțiile pregătite se numără și trei mega-roboți, alături de activități precum pictura pe față și diverse premii oferite fanilor. Toate acestea fac parte din noua experiență propusă de club pentru zilele de meci, cu accent pe divertisment și pe apropierea suporterilor de echipă.

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Restaurant nou în zona VIP a stadionului „Ion Oblemenco”

Schimbările vizează, după cum spunea, zona VIP, iar suporterii care aleg această experiență vor avea la dispoziție un restaurant nou, cu zeci de sortimente de mâncare și băuturi. Zona VIP este gândită pentru cei care își doresc să combine urmărirea meciului cu servicii de ospitalitate și opțiuni variate de food and drinks. În plus, programul poate include și momente artistice. Spre exemplu, ieri, la inaugurarea oficială, invitații din zona VIP au avut parte de un concert susținut de Ioan Popa de la Izbiceni, dar și de muzică oferită de un DJ.

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Noul concept Match Day Experience extinde oferta clubului dincolo de spectacolul de pe teren. Fan Zone-ul de la Tribuna a II-a se adresează în special suporterilor care vin împreună cu familia și își doresc activități înaintea partidei, în timp ce zona VIP renovată pune accent pe restaurant și pe serviciile dedicate invitaților. Pentru următoarele meciuri disputate acasă, fanii vor putea descoperi aceste facilități și vor avea mai multe motive să ajungă la stadion înainte de startul jocului.