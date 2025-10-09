Surpriza lui Mircea Lucescu de la echipa națională, la un pas de Dinamo: „Am luat cea mai bună decizie!”

Lisav Eissat, fotbalistul ce a jucat pentru naționalele de tineret ale Israelului, însă a ales echipa de seniori a României, a fost extrem de aproape să semneze cu Dinamo. Clubul din „Ștefan cel Mare” nu a ajuns la un acord în privința sa, așa că un alt fotbalist a fost transferat în locul său.

Pe cine a adus Dinamo în locul lui Lisav Eissat, fotbalist convocat în premieră la națională de Mircea Lucescu

Foarte puțină lume îl cunoștea pe fundașul cu dublă cetățenie, israeliană și română Lisav Eissat este un fotbalist în vârstă de doar 20 de ani care evoluează în Israel pentru Maccabi Haifa.

El ar fi putut ajunge în această vară la Dinamo, însă mutarea nu s-a mai concretizat, așa că echipa antrenată de Zeljko Kopic s-a reorientat către Nikita Stoinov, un alt israelian, iar Cosmin Mihalescu, directorul sportiv al „câinilor”, nu regretă această decizie:

„Ca să spun în premieră, Nikita Stoinov a venit pentru că nu am putut să îl aducem pe Lisav Eissat. Lisav avea avantajul foarte mare că avea pașaport românesc și ne-ar fi ajutat cu regulile de jucători U21 și jucători români. Nikita era și el pe listă ca un jucător cu potențial foarte, foarte mare. Când am văzut că nu reușim să ne apropiem la Lisav așa cum ne-am fi dorit, am mers în continuare pe listă și am decis să îl luăm pe Nikita pentru că am văzut la el niște lucruri deja demonstrate la seniori la o vârstă foarte fragedă.

De asemenea, am văzut și marja de progres la el și am spus că e un jucător pe care n-avem cum să-l ratăm, chiar dacă a însemnat un efort financiar.E un efort pe care ni l-am asumat cu toții și care, până acum, demonstrează că am luat decizia cea mai bună”, a declarat Cosmin Mihalescu, conform

Va juca Lisav Eissat în România – Moldova?

Spre deosebire de amicalul cu Canada, Mircea Lucescu a ales de această dată sub tricolor, pe care și-ar dori să îi vadă la treabă.

Printre aceștia, s-ar putea număra chiar Lisav Eissat, despre care selecționerul naționalei a anunțat că, cel mai probabil, va juca în partida de joi seară, de pe Arena Națională. Ștefan Baiaram este așteptat, de asemenea, să-și facă debutul pentru „tricolori”.

Pe ce poziție joacă Lisav Eissat

Lisav Eissat este o soluție de care Mircea Lucescu se poate folosi atât în centrul defensivei, cât și în flancul stâng, însă majoritatea meciurilor din campionatul Israelului le joacă din poziția de fundaș central stânga.

Din 40 de partide pentru Maccabi Haifa și Maccabi Hadera, Lisav Eissat a jucat 36 dintre ele în poziția de stoper, 3 din postura de fundaș lateral stânga și unul singur pe post de mijlocaș la închidere, partidă în care a reușit chiar să înscrie.