Surpriza lui Mircea Lucescu, transfer în iarnă la FCSB?! Antrenorul a vorbit despre mutare: „Avem cu cine să îl înlocuim!”

România joacă împotriva Moldovei (amical) şi Austriei (în preliminariile CM 2026) în fereastra internaţională din luna octombrie. Mircea Lucescu a anunţat lotul pentru această acţiune, una în care se regăsesc mai mulţi jucători surpriză.

Kevin Ciubotaru, transfer în iarnă la FCSB?! Surpriza lui Lucescu i-a atras atenţia lui Gigi Becali

Unul dintre ei este Kevin Ciubotaru. Fundaşul stânga a avut evoluţii foarte bune la Hermannstadt şi a profitat de absenţele lui Bancu şi Borza pentru a prinde convocarea la prima reprezentativă.

După victoria din Giuleşti cu Hermannstadt, Ciubotaru a fost remarcat şi de Gigi Becali, care a vorbit despre un eventual transfer al jucătorului la FCSB, mai ales că roş-albaştrii au probleme cu jucătorii U-21:

„Eu credeam că e atacant, dar e fundaş. E bun, dar e cam prea mic de statură. Ei sunt prietenii mei (n.r. oficialii lui Hermannstadt), dar nu te înţelegi cu ei, că cer mulţi bani.

Mi-a plăcut siguranța lui, control, încredere în el. E copil, dar în bandă se distra cu fundaşii Rapidului”, a spus Gigi Becali la FANATIK SUPERLIGA.

Marius Măldărăşanu, reacţie pentru interesul FCSB: „Avem cu cine să îl înlocuim dacă se întâmplă asta”

Imediat după ce Kevin Ciubotaru a primit convocarea din partea lui Mircea Lucescu, antrenorul lui Hermannstadt, Marius Măldărăşanu a vorbit despre interesul FCSB-ului, spunând că ar avea variante să îl înlocuiască, în cazul unui transfer:

„Se vorbeşte, este adevărat. Este foarte important ca el să rămână pe picioarele pe pământ. Ştiţi cum sunt jucătorii tineri şi ce probleme am avut cu Ianis Stoica. El îşi dorea să plece şi nu mai eşti focusat pe ce ai de făcut.

Kevin (n.r. Ciubotaru) trebuie să rămână cu picioarele pe pământ pentru că va avea şi meciuri mai puţin bune. I-am dat încredere, dar avem cu cine să îl înlocuim dacă se întâmplă asta.

Din punctul meu de vedere este bine, sper să fie bine şi la loturile naţionale. Are marjă de progres şi sper ca lucrurile să fie bune pentru el”, despre eventuala plecare a lui Kevin Ciubotaru.

FCSB, probleme la jucătorul U21

Interesul FCSB-ului pentru Ciubotaru vine în contextul problemelor pe care . În acest moment, Elias Charalambous are la dispoziţie doar patru jucători U21, niciunul dintre ei neavând foarte multe prezenţe pe prima scenă.

Andrei Dăncuş, Ionuţ Cercel, Mihai Toma şi Alexandru Stoian sunt soluţiile FCSB pentru postul de jucător U21 în acest moment. Dar, campionii au avut mari probleme în acest start de sezon, Mihai Toma fiind folosit pe postul de fundaş dreapta după accidentarea lui Ionuţ Cercel.

În aceste condiţii, FCSB caută soluţii pentru a rezolva problema în iarnă. şi Kevin Ciubotaru sunt printre principalele variante de transfer pentru Gigi Becali.