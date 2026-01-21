Sport

Surpriză majoră! Cine va fi președintele ANS. Ilie Bolojan urmează să facă anunțul

Surpriză majoră la șefia ANS! S-a decis cine va fi președinte. Ilie Bolojan va face anunțul în cel mai scurt timp. Pe FANATIK aflați cine este următorul conducător din sportul românesc.
Iulian Stoica
21.01.2026 | 12:15
Cine va fi noul președinte ANS? Ilie Bolojan va face anunțul. Sursă foto: Colaj Fanatik
Agenția Națională pentru Sport a fost condusă, preț de aproape o lună, de interimarul Thomas Moldovan. Ei bine, sportul românesc va avea parte de o revenire în funcția de președinte. Despre cine este vorba.

Bogdan Matei, revenire în poziția de președinte ANS

În ciuda faptului că a demisionat din funcția de președinte ANS în data de 17 decembrie 2025, Bogdan Matei va fi reinstalat în funcție. Premierul Ilie Bolojan va face anunțul în zilele următoare.

Conform GSP.ro, ordinul de reînvestire a lui Bogdan Matei în funcția de șef al Agenției Naționale pentru Sport este deja pregătit la mapa de lucru a premierului Ilie Bolojan.

Numit la conducerea ANS la mijlocul lunii ianuarie 2025, Bogdan Matei, în vârstă de 45 de ani, a decis să renunțe la post doar 10 luni mai târziu, pe 17 decembrie 2025. Aceasta a avut loc în contextul în care Curtea de Conturi finaliza un control de amploare, început cu un an înainte, în urma căruia au fost descoperite numeroase nereguli.

Nereguli au fost identificate nu doar în activitatea ANS din perioada 2021-2025, ci și la capitolul premiilor acordate pentru performanțele obținute la Jocurile Olimpice de la Tokyo 2021 și Paris 2024.

Ce a declarat Thomas Moldovean despre reinstalarea lui Bogdan Matei

Președintele interimar de la Agenția Națională pentru Sport, Thomas Moldovan, a oferit o primă reacție. Șeful ANS din ultima lună a confirmat faptul că Bogdan Matei va fi reinstalat în funcție.

„Da, e adevărat, azi am fost și eu informat de această decizie”, a declarat Thomas Moldovan, președintele interimar de la Agenția Națională pentru Sport, conform Golazo.ro.

De ce și-a dat demisia Bogdan Matei

Pe 24 decembrie 2025 premierul Ilie Bolojan a semnat ordinul de schimbare a șefului ANS. Anterior acestui lucru, Bogdan Matei, prin intermediul unui mesaj pe rețelele de socializare, mărturisea că vrea să își dedice mai mult timp familiei, acesta fiind motivul din spatele demisiei.

„Mă opresc o clipă din drumul profesional! Nu pentru a mă odihni, ci pentru a mă dedica în totalitate familiei. O întrebare ce-mi apărea mult prea des în minte: ce ai alege în drumul vieții la un moment dat, munca sau familia? Aleg FAMILIA!

Vă mulțumesc tuturor celor ce ați fost alături de mine în cea mai onorantă funcție de Președinte al Agenției Naționale pentru Sport. Vă mulțumesc tuturor celor care Serviți Patria în fiecare zi în numele sportului românesc.

Sunt oameni politici ce au crezut în mine si le mulțumesc: Constantin Rădulescu, Marcel Ciolacu, Sorin Grindeanu! Sărbători binecuvântate tuturor”, s-a arătat în mesajul lui Bogdan Matei din decembrie 2025.

Iulian Stoica este redactor pe zona de Sport la Fanatik.
