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Sucevenii sunt peste Poli Timișoara, Chindia Târgoviște, FC Bihor sau CSM Reșița. În campania curentă, au jucat de 4 ori pe teren propriu și au atins o medie de 3125 de spectatori. Suceava nu stă rău nici la puncte. A strâns 11 și e la doar 3 distanță de zona play-off-ului. Cu toate că nu-și propune promovarea, Cetatea nu se numără printre echipele fără drept de acces în Superligă.

Poli Timișoara și Chindia Târgoviște completează podiumul celor mai urmărite echipe din B

În spatele Cetății Suceava la asistențele LIVE se situează Poli Timișoara, care a obținut o medie de 2375 de oameni pe eveniment, în timp ce Chindia e pe poziția a 3-a, cu 2065. Măcinată de scandalul intern dintre conducere și Peluza Sud, Steaua are o medie de numai 1100 de spectatori, dar stă mai bine decât FC Bihor (1000), ASA Tg. Mureș și CSM Olimpia Satu Mare (ambele cu 750).

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Cea mai mare asistență a sezonului a fost înregistrată tot la un meci disputat acasă de Cetatea Suceava. La jocul sucevenilor cu Concordia Chiajna, din prima rundă, au asistat pe Areni nu mai puțin de 4500 de oameni.

Suceava lipsește de 25 de ani din prima ligă

Cetatea joacă pe un stadion inaugurat în 1963 și „cosmetizat” recent, înaintea revenirii echipei în liga secundă. Autoritățile locale își propun să ridice o nouă arenă, dar nu au încă un acord în ceea ce privește terenul pe care stadionul va fi ridicat. Nici structura de finanțare nu a fost stabilită. Actualul centru sportiv Areni își va schimba, cel mai probabil, destinația, în următorii ani.

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Suceava a avut ultima dată echipă în prima divizie în sezonul 2000-2001, când a reușit . Condusă cu 4-0 de Dinamo, echipa care concura atunci cu numele de Foresta a întors rezultatul în repriza secundă și s-a impus cu 5-4 în Ștefan cel Mare.