Sport

Surpriză mare în liga a 2-a! Echipa nou-promovată are cea mai mare medie de spectatori din campionat

Cifre neașteptate de prezență la partidele din actualul sezon al ligii secunde. După 7 etape, Cetatea Suceava, echipă nou-promovată în B, conduce media asistențelor.
Emanuel Roşu
16.09.2026 | 21:21
Surpriza mare in liga a 2a Echipa noupromovata are cea mai mare medie de spectatori din campionat
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Cetatea Suceava, nou-promovată în liga secundă, are cea mai mare medie de spectatori din campionat. foto: Facebook CSM Cetatea Suceava
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Sucevenii sunt peste Poli Timișoara, Chindia Târgoviște, FC Bihor sau CSM Reșița. În campania curentă, elevii lui Petre Grigoraș au jucat de 4 ori pe teren propriu și au atins o medie de 3125 de spectatori. Suceava nu stă rău nici la puncte. A strâns 11 și e la doar 3 distanță de zona play-off-ului. Cu toate că nu-și propune promovarea, Cetatea nu se numără printre echipele fără drept de acces în Superligă.

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În spatele Cetății Suceava la asistențele LIVE se situează Poli Timișoara, care a obținut o medie de 2375 de oameni pe eveniment, în timp ce Chindia e pe poziția a 3-a, cu 2065. Măcinată de scandalul intern dintre conducere și Peluza Sud, Steaua are o medie de numai 1100 de spectatori, dar stă mai bine decât FC Bihor (1000), ASA Tg. Mureș și CSM Olimpia Satu Mare (ambele cu 750).

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Cea mai mare asistență a sezonului a fost înregistrată tot la un meci disputat acasă de Cetatea Suceava. La jocul sucevenilor cu Concordia Chiajna, din prima rundă, au asistat pe Areni nu mai puțin de 4500 de oameni.

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Cetatea joacă pe un stadion inaugurat în 1963 și „cosmetizat” recent, înaintea revenirii echipei în liga secundă. Autoritățile locale își propun să ridice o nouă arenă, dar nu au încă un acord în ceea ce privește terenul pe care stadionul va fi ridicat. Nici structura de finanțare nu a fost stabilită. Actualul centru sportiv Areni își va schimba, cel mai probabil, destinația, în următorii ani.

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Suceava a avut ultima dată echipă în prima divizie în sezonul 2000-2001, când a reușit cea mai spectaculoasă revenire din istoria fotbalului profesionist din România. Condusă cu 4-0 de Dinamo, echipa care concura atunci cu numele de Foresta a întors rezultatul în repriza secundă și s-a impus cu 5-4 în Ștefan cel Mare.

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Emanuel Roşu
Emanuel Roşu
Unul dintre cei mai respectați jurnaliști sportivi din România, Emanuel Roșu s-a alăturat echipei FANATIK în septembrie 2026. Este singurul român care votează la celebra gală „Balonul de Aur” și colaborează cu publicații de renume din străinătate precum BBC, The Guardian, FourFourTwo, World Soccer și UEFA Champions League Magazine.
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