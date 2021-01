Surpriză mare pentru fanii Puterea dragostei. O concurentă îndrăgită este însărcinată. Cine este tatăl

Fanii emisiunii Puterea dragostei sunt în culmea fericirii, după ce au aflat că Philip și Berna vor deveni părinți.

Vestea este cu atât mai surprinzătoare, în condițiile în care Berna și Philip de la Puterea dragostei s-au împăcat recent.

Iată, însă, că cei doi protagoniști ai emisiunii Puterea dragostei se iubesc cu adevărat și au decis să le facă o bucurie incredibilă susținătorilor lor.

Philip și Berna de la Puterea Dragostei vor avea un copil

Povestea de dragoste dintre cei doi prinde contur, astfel că venirea pe lume a unui bebeluș este doar cireașa de pe tortul relației perfecte dintre Berna și Philip.

Într-un filmuleț pe Tik Tok, Philip și Berna le-au dat vestea cea mare fanilor care așteptau această veste de multă vreme. Cei care au crezut mereu în povestea lor de dragoste știau că va veni această clipă, astfel că Berna și Philip radiază de fericire.

Philip și Berna se certaseră în toamnă, când femeia îi reproșa lodognicului său că nu a avut grijă de ea atunci când a suferit o operație la sâni. Din fericire, lucrurile s-au rezolvat și cei doi se iubesc mai mult ca niciodată, conform Kfetele.ro.

„Philip, după două zile în care m-a ajutat, nu a mai avut chef să facă nimic. Mă trezea dimineața și apoi se întorcea acasă, seara târziu, chiar noaptea. Zicea că e la sală, că e ocupat, doar ca să se scuze că nu vrea să petreacă timpul cu mine și să mă ajute. Mi-a spus și medicul că o perioadă trebuie să mă ajute cineva petru că nu am voie să fac efort după ce mi-am pus silicoane, dar Philip nu a avut chef. Așa că am plecat de la noi de acasă, am plecat la mine, la Târgu Mureș”, a dezvăluit atunci tânăra pentru wowbiz.

Mai mult, cei doi s-au despărțit o perioadă, lucru dezvăluit de Berna la Teo Show: „În ultima perioadă nu ne-am mai înțeles și au intervenit toate geloziile posibile si din partea mea si din partea lui. Când intervine gelozia se duce totul. Am participat la multe evenimente si din toate s-au adunat lucruri mărunte. Priviri și din partea mea și din partea lui. Eu sunt o fire foarte geloasă. El este la fel.

Nu eram așa, în casa Puterea dragostei eram foarte fericiți, unul pentru altul, telespectatorii au văzut. Eram un cuplu superb. Din momentul în care am ajuns acasă s-a produs o ruptură.

Dacă aș ști, v-aș spune. Totul s-a întâmplat încetișor. De înșelat nu este vorba, dar sper să nu fie asta problema. Încă îl iubesc pe Philip”.