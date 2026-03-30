Surpriză mare pentru fanii Universității Craiova înainte de derby-urile cu CFR Cluj și Rapid! Bănia se pregătește de spectacol

Universitatea Craiova își mobilizează suporterii înaintea celor mai importante dueluri din play-off și lansează o ofertă specială cu o săptămână înainte de primul joc: pachete de bilete pentru confruntările cu CFR Cluj și Rapid. Clubul a pus în vânzare un număr limitat de pachete, mai exact doar 3.000, urmând ca doritorii care nu reușesc să beneficieze de ofertă să își achiziționeze bilete separate.

Pachete de bilete limitate pentru suporterii olteni

Primul meci din această „dublă de foc” de pe Oblemenco se va disputa luni, 6 aprilie, de la ora 20:30, când oltenii vor primi vizita celor de la CFR Cluj, în timp ce data partidei cu Rapid, ultima din turul play-off-ului, urmează să fie anunțată.

Oficialii clubului din Bănie au stabilit mai multe categorii de prețuri, astfel încât fanii să poată alege varianta potrivită. De asemenea, suporterii care vin cu mașina pot opta pentru un pachet de parcare valabil pentru ambele partide, la prețul de 90 de lei.

Peluza Nord: 40 de lei

40 de lei Peluza Sud: 60 de lei

60 de lei Tribuna a II-a: 80 de lei

80 de lei Tribuna VIP: 220 de lei

Coelho primește 12 „întăriri“ după acțiunile echipelor naționale

Nu mai puțin de 12 jucători revin la Universitatea Craiova și intră din nou sub comanda lui Filipe Coelho, după ce în ultimele două săptămâni au făcut parte din loturile naționale ale țărilor pe care le reprezintă.

Cei cinci jucători ai Craiovei care au făcut deplasarea la prima reprezentativă a României și care vor reveni în Bănie în perioada următoare sunt Nicușor Bancu, Adrian Rus, Vladimir Screciu, Ștefan Baiaram și Laurențiu Popescu. Lor li se adaugă și Carlos Mora, convocat la naționala statului Costa Rica și Anzor Mekvabishvili (Georgia). Lista este completată de jucătorii trimiși la loturile de tineret: Luca Băsceanu și David Matei (România U21), Alexandru Glodean (România U18), Denys Muntean (România U17) și Darius Fălcușan (România U20).

Totuși, Universitatea Craiova nu se va putea baza pe portarul . Inițial, se estima că va fi indisponibil timp de trei-patru săptămâni, însă investigațiile suplimentare au arătat că operația era necesară pentru rezolvarea problemei.

Filipe Coelho a testat doi puști în amicalul Universității Craiova cu CSM Slatina

Universitatea Craiova a profitat de amicalul disputat contra celor de la CSM Slatina pentru a rula întregul lot disponibil și pentru a verifica mai multe variante, inclusiv din propria academie. Dincolo de victoria cu 2-0 și de reușitele lui Monday Etim și Alexandru Crețu, atenția s-a mutat asupra celor doi tineri introduși pe parcursul reprizei secunde: Alberto Tică, născut în 2008, și Haris Papalitsas, jucător eligibil atât pentru U18, cât și pentru U17.

În formula de start, Filipe Coelho a mizat pe un „11” ceva mai solid, cu Silviu Lung Jr. între buturi și jucători experimentați precum Alexandru Cicâldău, Alexandru Crețu sau Lyes Houri la mijlocul terenului. În ofensivă au început Assad Al-Hamlawi și Steven Nsimba, în timp ce Etim Monday a fost unul dintre remarcați. După pauză, staff-ul tehnic a schimbat liniile și a oferit minute mai multor jucători, printre care și Oleksandr Romanchuk sau Tudor Băluță, însă . Alberto Tică și Haris Papalitsas au prins minute importante într-un context competitiv, fiind evaluați pentru o eventuală integrare mai frecventă la prima echipă.

Universitatea Craiova: Silviu Lung Jr. – Samuel Teles, Nikola Stevanovic, Juraj Badelj, Florin Ștefan – Etim Monday, Alexandru Cicâldău, Alexandru Crețu, Lyes Houri – Assad Al-Hamlawi, Steven Nsimba. Au intrat în repriza secundă: Oleksandr Romanchuk, Tudor Băluță, Alberto Tică (2008) și Haris Papalitsas (𝑈18 și joacă și la Under 17).

Cine sunt Alberto Tică și Haris Papalitsas, tinerii juniori ai Universității Craiova

Haris Papalitsas este portar și face parte din noul val de jucători aduși la nivelul echipelor de elită ale clubului. Ajuns în acest an la grupa U18, goalkeeperul evoluează și pentru formația U17, fiind considerat un jucător de perspectivă. Născut pe 8 iunie 2010, la București, Papalitsas impresionează prin jocul foarte bun de picior, dar și prin siguranța arătată în duelurile unu contra unu, unde este greu de depășit. În plus, prezența sa între buturi oferă încredere defensivă, un aspect esențial pentru un portar modern. La cei 1,83 metri și 69 de kilograme, Papalitsas are deja un profil fizic și tehnic promițător, fiind unul dintre portarii urmăriți atent în cadrul academiei Universității Craiova.

De cealaltă parte, Alberto Tică, născut în 2008, este un alt produs al clubului care începe să facă ușor-ușor pasul spre prima echipă, bifând primele minute într-un context apropiat de nivelul de seniori. El are 1.78 metri, evoluează la echipa U18 pe postul de fundaș și, uneori, se descurcă excelent și în bandă.