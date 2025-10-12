Sport

Surpriză! Mihai Stoica, dat pe spate de fotbalul jucat de Dinamo: “E singura echipă ce ne-a bătut pe merit!”

Mihai Stoica este impresionat de parcursul lui Dinamo în startul sezonului. Managerul general de la FCSB a remarcat un fotbalist al "câinilor".
Marian Popovici
12.10.2025 | 22:35
Surpriza Mihai Stoica dat pe spate de fotbalul jucat de Dinamo E singura echipa ce nea batut pe merit
EXCLUSIV FANATIK
Surpriza! Mihai Stoica, dat pe spate de fotbalul jucat de Dinamo: “E singura echipa ce ne-a bătut pe merit!”. Sursa: colaj Fanatik

Dinamo are un start excelent de sezon în SuperLiga. „Câinii” sunt pe locul 4, la două puncte de liderul FC Botoşani, cu o singură înfrângere suferită în acest sezon, în primele 12 etape.

ADVERTISEMENT

Mihai Stoica, impresionat de sezonul lui Dinamo

Mihai Stoica este impresionat de parcursul lui Dinamo pe care o consideră echipa începutului de sezon în SuperLiga. Managerul general al FCSB-ului a declarat că organizarea de joc a lui Kopic este foarte bună:

Mă uit la meciurile noastre altfel. Mult mai analitic decât mă uit la adversarele noastre. Noi am jucat până acum cu trei echipe care anul trecut au jucat în play-off. Am jucat cu CFR Cluj şi am făcut 2-2 acolo.

ADVERTISEMENT

Au fost nişte erori colosale împotriva noastră, recunoscute şi de Vassaras. 2-2 cu Rapid, unde până în minutul 83 am defilat. Singura echipă care a câştigat împotriva noastră, pe merit, deşi a fost un penalty dubios, a fost Dinamo: 4-3. Dar a fost 4-2. 

Au jucat bine cu noi, chiar au făcut-o bine. Fluctuaţii şi la Dinamo… M-am uitat foarte atent la Craiova cu Dinamo. E greu să cataloghezi meciul ăla, că a fost o greşeală gravă de arbitraj. Trebuia eliminat Armstrong.

ADVERTISEMENT
Mobilizare în București și Ilfov: De ce a chemat MApN rezerviștii la instrucție...
Digi24.ro
Mobilizare în București și Ilfov: De ce a chemat MApN rezerviștii la instrucție și evaluare

E o greşeală impardonabilă. Mi s-a părut Dinamo echipa primului sfert de sezon. În primul rând, au avut o organizare destul de bună a jocului. Primul „11” se cam ştie, e cam acelaşi”, a spus Mihai Stoica la emisiunea „MM la Fanatik”.

ADVERTISEMENT
”Să oprească tot! Mulți vor muri”. N-au ținut cont și sunt gata să...
Digisport.ro
”Să oprească tot! Mulți vor muri”. N-au ținut cont și sunt gata să ia o decizie radicală, fără precedent în istorie

Cătălin Cîrjan, cel mai important jucător de la Dinamo în acest sezon

Mihai Stoica a dezvăluit că unul dintre cei mai importanţi jucători de la Dinamo în acest sezon este Cătălin Cîrjan, placa turnantă de la mijlocul terenului, în timp ce pe defensivă este foarte important Gnahore:

„Se ştie că dacă sunt apţi, Sivis, Boateng, Stoinov şi Opruţ sunt pe linia de fund. Când ai patru jucători în compartimentul defensiv care se ştiu, ai construit o bază. La noi nu ştii care sunt. E Cercel sau nu e Cercel?

ADVERTISEMENT

Mai departe, clar punct fix este Gnahore. Mai departe, jucătorul care e placa turnantă, cu care construiesc este Cîrjan. Anul trecut erau Cîrjan, Gnahore, Olsen. Acum e un semn de întrebare: Kyriakou sau Milanov, poate să intre şi Cristi Mihai sau Mărginean. 

Musi e clar că e jucătorul sub vârstă. Mie mi s-a părut Karamoko un vârf de careu, dar înţeleg că îi place să joace în bandă. Dacă tu ţi-ai construit cei patru fundaşi şi închizătorul, în faţă nu trebuie să ai tot timpul aceiaşi.

Cu Mazilu depinde şi ce joci. În urmă cu doi ani a făcut diferenţa. Ca atare, Brighton care a dat 3 milioane de euro l-a lăsat liber. Este un semn de întrebare. Placa turnantă este Cîrjan, clar. Este o echipă interesantă”, a dezvăluit Mihai Stoica.

Dinamo, sub presiune după rezultatele bune din SuperLiga?!

Managerul general de la FCSB susţine că rivalii de la Dinamo se vor confrunta după mult timp cu presiunea rezultatelor de acum încolo şi rămâne de văzut cât de bine o vor putea gestiona:

În momentul în care va fi sub presiune vom vedea. Anul trecut nu aveau această presiune. Au început să simtă gustul, dar vine la pachet şi cu faptul că dacă ai făcut un pas greşit îţi atragi oprobriul publicului.

Ok, noi suntem specialişti, dar dacă dăm ture, alţii sunt cu două ture în faţa noastră, alţii mai au o tură. Trebuie să facem ca celebrul Daniel Bălan la Forban când Piţurcă îi alerga pe şosea, 13 kilometri.

Când mai aveau un kilometru şi jumătate, Falemi se întorcea deja şi Bălan spunea: „Punem pariu că îl fac până la sfârşit?” Şi a plecat în sprint de 8 kilometri. Şi l-a întrecut pe Falemi”, a spus Mihai Stoica.

Surpriză! Mihai Stoica, dat pe spate de fotbalul jucat de Dinamo: “E singura echipă ce ne-a bătut pe merit!”

Selly, apariție controversată la România – Austria. A încălcat legea chiar în timp...
Fanatik
Selly, apariție controversată la România – Austria. A încălcat legea chiar în timp ce se afla la lojă pe Arena Națională. Foto
Moment fabulos înainte de România – Austria! Galeriile ambelor naționale au pregătit scenografii...
Fanatik
Moment fabulos înainte de România – Austria! Galeriile ambelor naționale au pregătit scenografii de senzație. Foto
Teodor Ilincăi a cântat imnul la România – Austria. Cum au reacționat cei...
Fanatik
Teodor Ilincăi a cântat imnul la România – Austria. Cum au reacționat cei peste 40.000 de spectatori
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Marian Popovici
Marian Popovici
Marian Popovici este reporter special la Fanatik. A debutat în jurnalism în anul 2012 la Antena 1, acolo unde a fost reporter TV. A mai activat în televiziune ca reporter la The Money Channel. Este cadru universitar colaborator la Facultatea de Jurnalism şi Ştiinţele Comunicării, acolo unde urmează și programul de doctorat.
Parteneri
'Buget de salarii de primele 6' la echipa retrogradată rușinos din SuperLiga! Rednic...
iamsport.ro
'Buget de salarii de primele 6' la echipa retrogradată rușinos din SuperLiga! Rednic și Gică Popescu au rămas mască: 'Ești nebun?!'. Suma uriașă de bani care ar fi 'dispărut'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!