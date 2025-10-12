Surpriză! Mihai Stoica, dat pe spate de fotbalul jucat de Dinamo: “E singura echipă ce ne-a bătut pe merit!”

Dinamo are un start excelent de sezon în SuperLiga. , cu o singură înfrângere suferită în acest sezon, în primele 12 etape.

ADVERTISEMENT

Mihai Stoica, impresionat de sezonul lui Dinamo

Mihai Stoica este impresionat de parcursul lui Dinamo pe care o consideră echipa începutului de sezon în SuperLiga. Managerul general al FCSB-ului a declarat că organizarea de joc a lui Kopic este foarte bună:

„Mă uit la meciurile noastre altfel. Mult mai analitic decât mă uit la adversarele noastre. Noi am jucat până acum cu trei echipe care anul trecut au jucat în play-off. Am jucat cu CFR Cluj şi am făcut 2-2 acolo.

ADVERTISEMENT

Au fost nişte erori colosale împotriva noastră, recunoscute şi de Vassaras. 2-2 cu Rapid, unde până în minutul 83 am defilat. Singura echipă care a câştigat împotriva noastră, pe merit, deşi a fost un penalty dubios, a fost Dinamo: 4-3. Dar a fost 4-2.

Au jucat bine cu noi, chiar au făcut-o bine. Fluctuaţii şi la Dinamo… M-am uitat foarte atent la Craiova cu Dinamo. E greu să cataloghezi meciul ăla, că a fost o greşeală gravă de arbitraj. Trebuia eliminat Armstrong.

ADVERTISEMENT

E o greşeală impardonabilă. Mi s-a părut Dinamo echipa primului sfert de sezon. În primul rând, au avut o organizare destul de bună a jocului. Primul „11” se cam ştie, e cam acelaşi”, a spus Mihai Stoica la emisiunea „MM la Fanatik”.

ADVERTISEMENT

Cătălin Cîrjan, cel mai important jucător de la Dinamo în acest sezon

Mihai Stoica a dezvăluit că unul dintre cei mai importanţi jucători de la Dinamo , placa turnantă de la mijlocul terenului, în timp ce pe defensivă este foarte important Gnahore:

„Se ştie că dacă sunt apţi, Sivis, Boateng, Stoinov şi Opruţ sunt pe linia de fund. Când ai patru jucători în compartimentul defensiv care se ştiu, ai construit o bază. La noi nu ştii care sunt. E Cercel sau nu e Cercel?

ADVERTISEMENT

Mai departe, clar punct fix este Gnahore. Mai departe, jucătorul care e placa turnantă, cu care construiesc este Cîrjan. Anul trecut erau Cîrjan, Gnahore, Olsen. Acum e un semn de întrebare: Kyriakou sau Milanov, poate să intre şi Cristi Mihai sau Mărginean.

Musi e clar că e jucătorul sub vârstă. Mie mi s-a părut Karamoko un vârf de careu, dar înţeleg că îi place să joace în bandă. Dacă tu ţi-ai construit cei patru fundaşi şi închizătorul, în faţă nu trebuie să ai tot timpul aceiaşi.

Cu Mazilu depinde şi ce joci. În urmă cu doi ani a făcut diferenţa. Ca atare, Brighton care a dat 3 milioane de euro l-a lăsat liber. Este un semn de întrebare. Placa turnantă este Cîrjan, clar. Este o echipă interesantă”, a dezvăluit Mihai Stoica.

Dinamo, sub presiune după rezultatele bune din SuperLiga?!

Managerul general de la FCSB susţine că rivalii de la Dinamo se vor confrunta după mult timp cu presiunea rezultatelor de acum încolo şi rămâne de văzut cât de bine o vor putea gestiona:

În momentul în care va fi sub presiune vom vedea. Anul trecut nu aveau această presiune. Au început să simtă gustul, dar vine la pachet şi cu faptul că dacă ai făcut un pas greşit îţi atragi oprobriul publicului.

Ok, noi suntem specialişti, dar dacă dăm ture, alţii sunt cu două ture în faţa noastră, alţii mai au o tură. Trebuie să facem ca celebrul Daniel Bălan la Forban când Piţurcă îi alerga pe şosea, 13 kilometri.

Când mai aveau un kilometru şi jumătate, Falemi se întorcea deja şi Bălan spunea: „Punem pariu că îl fac până la sfârşit?” Şi a plecat în sprint de 8 kilometri. Şi l-a întrecut pe Falemi”, a spus Mihai Stoica.