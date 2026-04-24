Surpriza neplăcută pe care românii au avut-o la pompă: două scumpiri la carburanți în nici 24 de ore. „Vom răbda cu toții”

Șoferii s-au trezit cu noi surprize la benzinării. După două săptămâni consecutive de respiro în care prețurile la carburanți au scăzut, în mai puțin de 24 de ore au avut loc două majorări. În acest context, FANATIK a discutat cu un economist care ne-a explicat ce s-a întâmplat. De asemenea, tot el ne spune și cum s-ar putea reduce presiunea asupra pieței legate de carburanți.

Românii au avut parte de o surpriză: noi scumpiri la pompă

Dacă lucrurile aveau o direcție pozitivă în ceea ce privește prețul carburanților, românii au avut parte de o nouă surpriză, și nu una plăcută. Două săptămâni la rând au scăzut prețurile, însă au avut loc noi scumpiri, mai exact două majorări în mai puțin de 24 de ore. Motorina are, momentan, un preț de circa 8.80 lei/litru, iar benzina costă peste 8,60 de lei litrul, conform

Prima scumpire a avut loc joi, la orele prânzului. Prețurile au crescut cu aproximativ 0,20 de lei pe litru, atât pentru motorină, cât și pentru benzină. Ulterior, în timpul nopții, prețurile au sărit iar, de această dată cu 0,25 lei pe litru pentru motorină și 0,35 de lei pe litru pentru benzină.

Cum explică economiștii aceste scumpiri

Pe această chestiune, FANATIK a discutat cu economistul Cristian Păun. El explică faptul că, în continuare, orice mișcare pe este determinată de blocajul din Strâmtoarea Ormuz. De asemenea, expertul adaugă și faptul că pe piața globală se negociază și se tranzacționează pe o cantitate mai mică de carburanți.

„Nu există un plus de producție în altă parte care să compenseze această producție. Iar toată lumea licitează și își face calculele pe o situație, evident, viitoare și care nu pare totuși că duce către o soluție, deocamdată, în favoarea consumatorilor. Deci este pur și simplu o problemă de ofertă pe care n-ai cum să o rezolvi decât rezolvând problema conflictului de acolo sau preluând producția care trecea pe acolo prin alte căi, prin alte rute, din alte surse de producție, ceea ce durează puțin, că nu se întâmplă instantaneu”, a declarat economistul Cristian Păun.

Cu toate acestea, expertul susține că dacă ne uităm pe tendințe vom vedea că ele sunt, mai degrabă, de temperare a prețurilor. Din observații, lucrurile se clarifică pas cu pas și prețurile încep să revină, ele neajungând la 12-15 lei pe litru așa cum se vehicula în spațiul public.

„Deci este clar o conectare directă cu ce se întâmplă pe piața regională și globală a confluențelor. Nimeni nu vrea să vândă în pierdere. Cu siguranță este o problemă legată de ofertă. Cât timp nu o rezolvăm, nu o să avem nici liniște și nu o să avem nici prețuri bune la carburanți. Pentru că noi nu producem petrol, producem foarte puțin petrol față de cât avem voie. Și cel pe care îl prelucrăm în benzină și în motorină cu precădere provine din afară.

Și chiar dacă provine din afară gen Azerbaidjan sau Kazahstan sau surse care nu au legătură neapărat cu ruta blocată de iranieni sau care nu are legătură neapărat cu Orientul Mijlociu, să nu uităm că totuși aceste cantități se tranzacționează global. Și dacă cineva este dispus să dea mai mult decât dau românii pe carburanți Kazahstanului, cu siguranță Kazahstanul va vinde cu precădere cantitatea către cei care dau mai mult decât trebuie. Deci întotdeauna aceste prețuri se vor regla la ceea ce este dispusă piața globală să dea pe carburanții”, a mai declarat Păun.

Cum s-ar putea reduce presiune pe piața carburanților

De asemenea, economistul menționează că este un semn bun că statisticile din România arată că s-a înregistrat o creștere de 91% a comenzilor de . De asemenea, Cristian Păun subliniază că țara noastră ar trebui să se electrifice, iar românii ar trebui să lase mai des mașinile acasă și să folosească transportul în comun.

„Adică e clar că noi am rămas în urmă. Râdem de toți ăștia care au mașini electrice, care au trotinete electrice, care au motociclete electrice și nu folosim mijloacele de transport în comun. Adică noi nu putem să așteptăm, fără să facem absolut nimic, să așteptăm să se întâmple și alții să ne dea și să ne facă, pentru că nu mai e cazul. Adică piața nu va reveni oricum la o situație temperată pentru că nimeni nu o să-i lase pe iranieni să aibă o bombă nucleară așa cum își doresc ei și să facă apoi haos și mai mare decât fac în momentul de față.

Deci vom răbda cu toții, tocmai pentru a nu produce în final mai mult haos în lume, lăsându-i pe nebunii aia să ne șantajeze și să ne, cum să spun eu, atace după aceea cu bomba nucleară sau cu ce Dumnezeu mai vor ei să-și facă. Să prospere din comerț, să prospere din economie, nu din bombe și rachete și alte lucruri pe care astăzi le produc pe repede înainte și le oferă smintiților lumii să nenorocească oameni”, a mai afirmat economistul pentru FANATIK.

În cât timp vor reveni lucrurile la normal

În scenariul în care s-ar ajunge la o pace în Orientul Mijlociu, iar Strâmtoarea Ormuz se deblochează, prețurile nu ar scădea instant. El explică faptul că este un mecanism, există niște calcule care se fac înainte.

„Nu se întâmplă totul la secundă, pentru că tot petrolul care ajunge în România, toată benzina care ajunge în România, ajunge în urma unui proces de producție care durează ceva timp. Adică acum noi consumăm stocuri de petrol care au fost achiziționate undeva acum 2-3 luni la prețurile de atunci.

Plus că nimeni nu merge pe prețuri zilnice. Toată lumea merge pe estimări, adică pe o perioadă mai mare de timp, nu pe prețuri zilnice. Mă uit și eu cât a fost prețul în ultima lună, în ultimul trimestru. În media aia văd o tendință de creștere. Tendința aia o aplic pentru perioada următoare. Adică sunt niște calcule care se fac într-un anumit mod în economie, nu așa cum se așteaptă consumatorul. El vede pe burse că scade prețul petrolului și zice că trebuie să-mi scadă și mie benzina. Păi stai puțin, că până se transformă în benzină, petrolul ăla, până ajunge la tine la pompă, nu-i chiar o zi, nu o secundă”, ne-a mai spus economistul Cristian Păun.