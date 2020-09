Surpriză neplăcută pentru zeci de români! Autocarul cu care călătoreau a fost confiscat la graniță

Zeci de români au avut parte de o surpriză neplăcută atunci când vameșii din Saarbrücken, Germania, i-au oprit pentru un control al autocarului în care se aflau.

Călătorii și șoferii au fost nevoiți să părăsească autobuzul, pentru că a fost confiscat, a anunțat miercuri biroul vamal principal din Saarbrücken.

Motivul este unul surprinzător: la verificarea operatorului de turism a arătat că datorează aproape 20.000 de euro impozite la biroul fiscal german.

Autoritățile germane ar putea scoate la licitație autocarul confiscat

Pasagerii autocarului care îi transporta din Marea Britanie către Germania, cât și șoferii au fost cazați de compania de autobuze în hotelurile din apropiere.

Compania de transport are acum posibilitatea de a alege dacă va deconta sumele restante la vamă sau dacă autobuzul va fi licitat pentru acoperirea datoriilor fiscale.

Încă nu este clar ce se va întâmpla cu autobuzul.

Din ce în ce mai mulți români aleg Germania

Românii se bucură încă din ianuarie 2014 de drept de muncă nerestricționat în toate țările Uniunii.

În ceea ce privește Germania, diaspora română are acces liber pe piața muncii și drept de a solicita ajutoare sociale, de genul ajutorului de șomaj sau alocațiilor pentru copii, cu condiția să fie înregistrați ca locuitori într-o localitate germană.

Unul dintre cele mai solicitate orașe germane este Gladbach, unde populația este în creștere datorită imigrației din sud-estul Europei, în special România și Bulgaria. Asta reiese din datele puse la dispozitie de autoritatile locale din Monchengladbach si de cele din landul Renania de Nord-Vestfalia (NRW), cea mai populata regiune a Germaniei.

Potrivit municipalitatii din Monchengladbach, la 31 martie 2018, in localitate traiau 44.735 de straini. Cel mai puternic cresc grupurile etnice ale romanilor (2.791, cu 50,7% mai multi decat la 31 decembrie 2015), bulgarilor (2.446, plus 72,4%), polonezilor (4.143, plus 8,7 procente) si spaniolilor (1.749, plus 26,4 procente).

În interiorul Germaniei, landul Brandenburg a profitat cel mai mult de mutările cetățenilor dintr-o regiune a Germaniei în alta, cu un net de 15.000 de persoane. Urmează Bavaria (9.000) și Schleswig-Holstein (8.000). Pentru Brandenburg și Schleswig-Holstein este vorba mai ales de mutări din Berlin, respectiv Hamburg. Renania de Nord-Vestfalia (-10.000) și Berlin (-8.000) sunt regiunile cu cele mai mari pierderi nete de cetățeni. Pentru al doilea an consecutiv, landurile estice au înregistrat un bilanț pozitiv de persoane nou-stabilite pe teritoriul lor: 700 (2017: 4.000).