Surpriză! Pe cine vrea CFR Cluj campioană între Universitatea Craiova și U Cluj

Universitatea Craiova și U Cluj joacă, duminică, și într-o finală pentru titlu. Rivalii „Șepcilor roșii” surprind când spun pe cine ar vrea campioană în SuperLiga.
Adrian Baciu
17.05.2026 | 17:35
După ce s-au luptat la Sibiu pentru Cupa României, Universitatea Craiova și Universitatea Cluj se întâlnesc, duminică, într-o altă „finală”, cu miză mult mai mare: titlul în SuperLiga. Înainte de acest duel, rivalii „Șepcilor roșii” surprind total când spun pe care ar vrea campioană în ediția 2025 – 2026 a campionatului intern.

Care e echipa pe care CFR Cluj o vrea campioană în SuperLiga între Universitatea Craiova și U Cluj

În al doilea meci al rundei a 9-a din play-off, Dinamo și CFR Cluj au remizat, scor 0-0, pe Arcul de Triumf. În urma acestui rezultat, echipa lui Daniel Pancu nu mai poate pierde locul 3, dar nici nu mai poate urca vreun loc, în finalul play-off-ului SuperLigii. Asta înseamnă că gruparea din Gruia s-a calificat în Conference League.

La FANATIK SUPERLIGA, președintele ardelenilor, Iuliu Mureșan, a dezvăluit bucuria din vestiarul echipei lui Daniel Pancu după acontarea poziției pe podium. Dintr-o echipă cu șanse minime la play-off în urmă cu câteva luni, CFR-ul a urcat spectaculos și acum și-a asigurat locul de cupele europene.

În acest moment, un singur semn de întrebare a rămas de aflat în play-off-ul SuperLigii, mai exact campioana. Atât Universitatea Craiova, cât și U Cluj sunt sigure de prezența de cel puțin în Europa League. Mai rămâne de văzut care dintre ele va „promova” în Champions League prin câștigarea laurilor de campioni. Oficialii de la CFR Cluj surprind când spun pe cine ar vrea campioană.

„(n.r. Cine vă doriți să ia titlul: U Craiova sau U Cluj?) Care o fi mai bună să ia titlul. În orice situație, podiumul campionatului va arăta Craiova – Cluj – Cluj, Cluj – Craiova – Cluj. Nu știu, dar oricum, vor fi două din Cluj, una din Craiova și niciuna din București. Cred că e o premieră asta. (n.r. De ce ați preferat să nu răspundeți direct?) Atunci am prefera să câștige U Cluj”, spune Iuliu Mureșan.

U Craiova – U Cluj, derby „universitar” cu trofeul pe masă în Superligă

Duminică, 12 mai, în Bănie se poate încheia definitiv lupta la titlu. Universitatea Craiova și Universitatea Cluj joacă, de la ora 20.30, cu trofeul Superligii pe masă. Înainte de acest duel, cele două echipe ocupă locurile 1 și 2 în clasament. Ele sunt despărțite de doar un punct. Un succes al oltenilor readuce titlul și eventul pe „Ion Oblemenco” după o pauză de 35 de ani.

În schimb, orice alt rezultat, adică un egal sau un succes al echipei lui Cristiano Bergodi amână deznodământul în SuperLiga pentru ultima etapă din play-off. Atunci, Craiova se deplasează pe Giulești, iar U Cluj primește vizita celor de la Dinamo.

Adrian Baciu este redactor specializat pe zona de actualitate la Fanatik. A mai lucrat la sport1X2.net și A1.ro, în special pe tenis, dar și alte sporturi, a fost implicat în proiectul pentru pariori. Administrator și redactor al site-ului tikitaka.ro.
