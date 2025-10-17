Surpriză pe lista celor mai bine plătiți fotbaliști din lume. Primii zece jucători iau aproape un miliard de dolari pe an

Primii zece jucători, din topul realizat de Forbes, câștigă împreună 945 de milioane de dolari în acest sezon. În calculul veniturilor fotbaliștilor, publicația a adunat ceea ce câștigă jucătorii la echipele de club, dar și din publicitate.
Primul de pe această listă este deja consacratul la acest nivel, Cristiano Ronaldo, cu un venit de 280 de milioane de dolari, adică aproximativ 240 de milioane de euro. Portughezul a semnat un nou angajament cu Al Nassr, care i-a oferit o sumă record în istoria fotbalului.
În spatele lui Cristiano se află Messi, cu 130 de milioane de dolari, aproximativ 111 milioane de euro. Benzema completează podiumul, cu 104 milioane de dolari, aproximativ 90 de milioane de euro.
Top 10 este închis de Lamine Yamal, care intră pentru prima dată în această listă, cu 43 de milioane de dolari, aproximativ 37 de milioane de euro. Spaniolul a împlinit 18 ani în această vară, semnând o nouă înțelegere.
Clubul cu cei mai mulți jucători de pe listă este Real Madrid, cu trei jucători: Mbappé, Vinicius și Bellingham. Francezul, al patrulea pe listă, câștigă 95 de milioane de dolari, aproximativ 81 de milioane de euro.
Brazilianul Vinicius, pe de altă parte, este al șaselea și câștigă 60 de milioane de dolari, aproximativ 51 de milioane de euro. Bellingham, pe de altă parte, este al nouălea, iar veniturile sale sunt de 44 de milioane de dolari, aproximativ 38 de milioane de euro.
Arabia Saudită are trei protagoniști în Top 10, dar campionatul cel mai bine reprezentat este Primera Division, cu patru jucători. Premier League are doi fotbaliști între primii zece, iar MLS unul.
1. Cristiano Ronaldo (Al Nassr), 280 de milioane de dolari
2. Messi (Inter Miami), 130 de milioane de dolari
3. Benzema (Al Ittihad), 104 milioane de dolari
4. Mbappé (Real Madrid), 95 de milioane de dolari
5. Haaland (Manchester City), 80 de milioane de dolari
6. Vinicius (Real Madrid), 60 de milioane de dolari
7. Salah (Liverpool), 55 de milioane de dolari
8. Mané (Al Nassr), 54 de milioane de dolari
9. Bellingham (Real Madrid), 44 de milioane de dolari
10. Lamine Yamal (Barcelona), 43 de milioane de dolari
România are un reprezentant în clasamentul celor mai bine plătiți antrenori. Acesta a fost realizat însă strict pe baza salariilor primate de tehnicieni. Cosmin Olăroiu încasează la naționala Emiratelor Arabe Unite 5,2 milioane de dolari pe an. El a ratat zilele trecute calificarea la CM 2026, dar va mai avea o șansă să prindă play-offul. Arabii i-au promis o sumă record dacă duce EAU în America.
El este depășit, în acest moment, doar de Carlo Ancelotti, antrenorul Braziliei, care câștigă 9,5 milioane de euro pe an, și de Thomas Tuchel, tehnicianul naționalei Angliei, plătit cu 5,9 milioane de euro anual de către federația britanică.
1. Carlo Ancelotti – Brazilia – 9,5 milioane de euro pe an
2. Thomas Tuchel – Anglia – 5,9 milioane de euro pe an
3. Cosmin Olăroiu – Emiratele Arabe Unite – 5,2 milioane de euro pe an
4. Mauricio Pochettino – Statele Unite ale Americii – 5,2 milioane de euro pe an
5. Julian Nagelsmann – Germania – 4,9 milioane de euro pe an
6. Roberto Martinez – Portugalia – 4 milioane de euro pe an
7. Fabio Cannavaro – Uzbekistan – 4 milioane de euro pe an
8. Didier Deschamps – Franța – 3,8 milioane de euro pe an
9. Marcelo Bielsa – Uruguay – 3,5 milioane de euro pe an
10. Ronald Koeman – Olanda – 3 milioane de euro pe an