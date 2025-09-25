Sport

Surpriză pe piața media din România! Teodora, fiica lui Mihai Stoica, va fi prezentatoare la una dintre cele mai îndrăgite televiziuni sportive

Teodora Stoica a semnat cu unul dintre cele mai îndrăgite posturi TV din România. Ce emisiune va prezenta fiica lui Mihai Stoica.
Mihai Dragomir
25.09.2025 | 13:02
Surpriza pe piata media din Romania Teodora fiica lui Mihai Stoica va fi prezentatoare la una dintre cele mai indragite televiziuni sportive
ULTIMA ORĂ
5 poze
Vezi galeria
Teodora Stoica are prima emisiune la TV. Ce prezintă fata lui Mihai Stoica. Sursa Foto: Colaj Fanatik.

Teodora Stoica, cea care este foarte prezentă în mediul online și care activează și în domeniului nutriției, va fi prezentă de acum și la TV. Fata lui Mihai Stoica va prezenta o nouă emisiune, al cărui format este unul special.

ADVERTISEMENT

Ce emisiune prezintă Teodora Stoica la TV

Teodora Stoica va lucra de asemenea la postul TV Prima Sport, după ce tatăl său, Mihai Stoica, o făcea deja de mai mult timp în calitate de analist sportiv. Tânăra de 31 de ani va fi prezentatoarea emisiunii „Star Pet”.

Noua producție va avea ca subiect de bază sportivii români care își prezintă viaţa din spatele activităţii profesioniste, alături de animalele lor de companie. Primul invitat a fost chiar Valentin Crețu, fundașul campioanei României.

ADVERTISEMENT

El a venit alături de soţia sa Mădălina, dar şi de fetele lor, Ana şi Victoria. Experimentatul jucător a vorbit pe scurt despre viața alături de micuțul său patruped, Charlie, un cățeluș din rasa Chihuahua.

„O zi cu Charlie (n.r. – câinele său) este plină de energie, de viaţă. E foarte energic. Noi am mai avut un căţeluş dar a murit din păcate. Am zis că nu o sa mai luăm niciodată niciun căţeluş, dar a trecut vremea, au venit şi fetele şi am zis că e nevoie de un animal în casa noastră”, a declarat Valentin Creţu, la TV Prima Sport.

ADVERTISEMENT
Cel mai bogat om din Asia l-a înfuriat pe Trump din cauza afacerilor...
Digi24.ro
Cel mai bogat om din Asia l-a înfuriat pe Trump din cauza afacerilor cu Rusia

Teodora Stoica și cumpăna din viața ei peste care a trecut cu bine

Absolventă a Facultății de Drept din România, tânără și plină de viață, Teodora Stoica s-a bucurat de multe aspecte pozitive, mai ales de sprijinul tatălui său. Lucrurile nu au mers însă mereu așa cum și-ar fi dorit.

ADVERTISEMENT
Ce avere are miliardarul român căutat de nepalezi prin tot Bucureștiul.
Digisport.ro
Ce avere are miliardarul român căutat de nepalezi prin tot Bucureștiul. "Opresc și le dau câte 200 de euro"

Pe când avea doar 24 de ani, fata lui Mihai Stoica a aflat că se confruntă cu o boală gravă. Ea a dezvăluit ulterior că a suferit de cancer cu metastaze la plămân și la coloană. Tânăra a reușit să învingă boala nemiloasă având o mare credință în Dumnezeu, susținând și că nu a făcut chimioterapie.

Jucătorul scos de Gigi Becali de pe lista UEFA trage din greu la...
Fanatik
Jucătorul scos de Gigi Becali de pe lista UEFA trage din greu la București. Ce a făcut chiar înainte de Go Ahead Eagles – FCSB. Foto
Live video Europa League, etapa 1. Programul zilei de joi și televizările. Restul...
Fanatik
Live video Europa League, etapa 1. Programul zilei de joi și televizările. Restul adversarelor FCSB intră la joc
Champions League pe Netflix?! UEFA pregătește o schimbare uriașă la nivel mondial
Fanatik
Champions League pe Netflix?! UEFA pregătește o schimbare uriașă la nivel mondial
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Mihai Dragomir
Mihai Dragomir
Mihai Dragomir este redactor pe zona de sport la Fanatik. A debutat ca jurnalist la 27 SPORT AS, apoi a făcut parte din echipa celor de la Realitatea Sportivă.
Parteneri
Jurgen Klopp a vrut să îl viziteze la închisoare pe 'copilul de suflet'...
iamsport.ro
Jurgen Klopp a vrut să îl viziteze la închisoare pe 'copilul de suflet' al lui Ion Țiriac. Ce a întâmpinat acolo l-a lăsat cu gura căscată
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!