Surpriză pe piața media din România! Teodora, fiica lui Mihai Stoica, va fi prezentatoare la una dintre cele mai îndrăgite televiziuni sportive

Teodora Stoica, cea care este foarte prezentă în mediul online și care , va fi prezentă de acum și la TV. Fata lui Mihai Stoica va prezenta o nouă emisiune, al cărui format este unul special.

Ce emisiune prezintă Teodora Stoica la TV

Teodora Stoica va lucra de asemenea la postul TV Prima Sport, după ce tatăl său, Mihai Stoica, o făcea deja de mai mult timp în calitate de analist sportiv. Tânăra de 31 de ani va fi prezentatoarea emisiunii „Star Pet”.

Noua producție va avea ca subiect de bază sportivii români care își prezintă viaţa din spatele activităţii profesioniste, alături de animalele lor de companie. Primul invitat a fost chiar Valentin Crețu, fundașul campioanei României.

El a venit alături de soţia sa Mădălina, dar şi de fetele lor, Ana şi Victoria. Experimentatul jucător a vorbit pe scurt despre viața alături de micuțul său patruped, Charlie, un cățeluș din rasa Chihuahua.

„O zi cu Charlie (n.r. – câinele său) este plină de energie, de viaţă. E foarte energic. Noi am mai avut un căţeluş dar a murit din păcate. Am zis că nu o sa mai luăm niciodată niciun căţeluş, dar a trecut vremea, au venit şi fetele şi am zis că e nevoie de un animal în casa noastră”, a declarat Valentin Creţu, la

Teodora Stoica și cumpăna din viața ei peste care a trecut cu bine

Absolventă a Facultății de Drept din România, tânără și plină de viață, Teodora Stoica s-a bucurat de multe aspecte pozitive, mai ales de sprijinul tatălui său. Lucrurile nu au mers însă mereu așa cum și-ar fi dorit.

Pe când avea doar 24 de ani, fata lui Mihai Stoica a aflat că se confruntă cu o boală gravă. cu metastaze la plămân și la coloană. Tânăra a reușit să învingă boala nemiloasă având o mare credință în Dumnezeu, susținând și că nu a făcut chimioterapie.