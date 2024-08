Surpriză pentru abonații Max. Un canal de știri important va fi disponibil pe platformă

Surpriză pentru abonații . Un canal de știri important va fi disponibil pe platformă începând cu data de 29 august 2024 și se va difuza live 24/7. Poate fi accesat de oameni, indiferent de abonamentul pe care îl achită.

Veste uriașă pentru toți clienții Max. Aceștia vor avea la dispoziție un canal de știri foarte cunoscut în rândul populației

Veste uriașă pentru toți Max. Aceștia vor avea la dispoziție un canal de știri foarte cunoscut în rândul populației din România. Programul este unul important pentru cetățenii de pe teritoriul țării noastre.

ADVERTISEMENT

Începând de joi, 29 august 2024, românii vor putea fi la curent la toate informațiile de pe mapamod. Reprezentanţii Warner Bros. Discovery au dezvăluit că abonații vor putea accesa de la finalul lunii programul CNN International.

Acesta se va difuza pe platforma de streaming video în 22 de ţări europene, printre care se numără și România. Cu siguranță, oamenii vor fi extrem de bucuroși pentru că vor putea urmări știri de pe tot globul.

ADVERTISEMENT

CNN International va difuza în detaliu cursa pentru Casă Albă din Statele Unite ale Americii, dintre fostul președinte Donald Trump și vicepreședintele Kamala Harris. Abonații vor vedea foarte multă politică americană.

CNN International, disponibil pe platforma Max

Clienții români care au platforma de streaming video Max vor mai putea găsi pe CNN International știri externe, dar şi o varietate de programe despre afaceri, călătorii, tehnologie și stil de viață din întreaga lume.

ADVERTISEMENT

În altă ordine de idei, reprezentanții platformei anunță că acest canal de ştiri non-stop este disponibil pentru toate tipurile de abonament, indiferent că este vorba de cele cu reclame sau de cele care nu au reclame.

Platforma de streaming Max are în momentul de față mai multe pachete. Unul dintre acestea, Basic, are valoarea de 4,99 euro pe lună sau 49,90 euro pe an. Acesta include publicitate și un conținut redat în format FullHD. Utilizatorii pot folosi 2 dispozitive simultan.

ADVERTISEMENT

Pe de altă parte, pachetul Standard vine la un preț de 6,99 euro pe lună sau 69,90 euro pe an. Clienții români care au optat pentru acesta primesc un conținut redat în format FullHD. În plus, li se permite descărcarea în format offline pentru până la 30 de titluri. Utilizatorii pot folosi 2 dispozitive simultan.

Cei care plătesc pentru Premium la Max scot lunar din buzunar suma de 9,99 euro. Abonații beneficiază de un conţinut redat în format FullHD sau 4K și sonorizare Dolby Atmos. În plus, li se permite descărcarea în format offline pentru până la 100 de titluri. Utilizatorii pot folosi 4 dispozitive simultan.