Surpriză pentru arhitecții de la Visuri la Cheie. Au revăzut familia Popa după șase ani: „Șocul a venit când am intrat”

Vizită cu surprize pentru echipa Visuri la Cheie. Arhitecții s-au reîntâlnit cu familia Popa după șase ani

În 2018, povestea unui tată singur cu trei copii a impresionat întreaga țară. Nimeni nu poate să uite momentul când, acum șase ani, Traian Popa a căzut în genunchi și a sărutat pământul. Era atât de fericit că el și copiii lui aveau, în sfârșit, o casă adevărată, făcută de echipa Visuri la Cheie.

Acum, designerii le-au făcut o vizită și au avut parte de o surpriză frumoasă când au pășit în casă. Nu se așteptau să găsească totul așa de bine păstrat și să vadă cum au crescut copiii. , a fost impresionată până la lacrimi.

„Traian a făcut un lucru minunat. Nu doar i-a crescut, ci i-a ajutat să devină niște adolescenți minunați. Șocul a venit când am intrat. Nimic nu era schimbat. Erau 2-3 sertare adăugate în camerele băieților, pentru că ne-au spus că aveau nevoie de mai mult spațiu de depozitare și informația asta o să ne ajute cu familia de astăzi, pentru că o să știm exact ce să facem în camerele copiilor. Sunt foarte multe similitudini”, a spus Cristina Joia, designer de interior, potrivit

Revedere emoționantă pentru echipa Visuri la Cheie

Unul dintre cele mai emoționante momente a fost revederea cu Maria, fiica lui Traian. Deși nu mai este copilul mic de acum șase ani, Maria a păstrat cu drag decorațiunile speciale din camera ei.

„Cristina Joia: În tot acest timp, ai stat cu fluturașii.”

„Maria: Da, mă veghează de fiecare dată.”

„Cristina Joia: S-a mai întâmplat ceva incredibil. Atunci când am făcut fluturii în camera Mariei, din exces de zel, că așa sunt eu, am făcut foarte mulți, am comandat mulți și mi-au mai rămas câțiva și nu îmi venea să îi arunc. Eu am păstrat timp de 6 ani de zile acești fluturi, neștiind exact unde o să îi pun. M-am tot gândit că o să găsesc o fetiță la „Visuri”care o să îi aprecieze în camera ei și o să vină momentul, așa că i-am ținut timp de 6 ani. A venit momentul. Fluturii care au fost în camera Mariei mari se vor regăsi în camera Mariei mici și poate și Maria mare o va veghea de la distanță pe Maria mică.”