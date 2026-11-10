Surpriză pentru Assad Al-Hamlawi în Palestina!

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Veste spectaculoasă pentru familia lui Assad Al-Hamlawi! Atacantul Universității Craiova ar putea ajunge să împartă vestiarul naționalei Palestinei cu fratele său mai mic, Ännäs Al-Hamlawi. Fotbalistul în vârstă de 20 de ani, legitimat la Hässleholms IF, a fost convocat la prima reprezentativă, după un sezon în care a marcat nu mai puțin de 16 goluri în Suedia. Anunțul a fost făcut chiar de clubul său, care i-a transmis un mesaj special. Cei doi frați ar putea avea ocazia, astfel, să joace împreună la turneul internațional programat în Irak, în luna noiembrie.

Fratele lui Assad Al-Hamlawi, convocat oficial la naționala mare a Palestinei

Familia Al-Hamlawi are un nou motiv de sărbătoare! După evoluțiile excelente ale lui Assad în tricoul Universității Craiova și la naționala Palestinei, acum a venit rândul fratelui său mai mic să facă un pas important în carieră. Ännäs Al-Hamlawi, atacantul formației suedeze Hässleholms IF, a primit convocarea la reprezentativa de seniori a Palestinei. Informația a fost anunțată de clubul său prin intermediul paginii oficiale de Facebook, într-un mesaj în care suedezii au evidențiat și performanțele fotbalistului din acest sezon.

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Ännäs a înscris 16 goluri pentru Hässleholms IF, formație care evoluează în al treilea eșalon al fotbalului suedez. Evoluțiile sale au atras atenția selecționerului Palestinei, iar tânărul atacant primește acum șansa să facă pasul de la reprezentativele de juniori la echipa națională de seniori.

„FELICITĂRI, ÄNNÄS! Îl felicităm pe Ännäs Al-Hamlawi pentru convocarea la echipa națională de seniori a Palestinei! Ännäs a fost o piesă importantă a echipei noastre în acest sezon și a marcat în total 16 goluri. O performanță remarcabilă, care este acum remarcată și la nivel internațional. Suntem mândri de tine, Ännäs, și îți dorim mult succes la echipa națională!”, este mesajul publicat de Hässleholms IF pe Facebook.

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16 reușite are Ännäs Al-Hamlawi în Suedia, în tricoul lui Hässleholms IF

Assad și Ännäs Al-Hamlawi, împreună la naționala Palestinei

Convocarea lui Ännäs deschide o perspectivă specială pentru familia Al-Hamlawi: posibilitatea ca doi dintre frați să îmbrace simultan tricoul naționalei Palestinei. . Atacantul Universității Craiova a avut evoluții excelente la ultimele acțiuni ale echipei naționale, iar golurile sale l-au transformat într-un jucător important pentru selecționerul Ihab Abu Jazar.

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Mai mult, Assad a fost convocat pentru turneul amical internațional de la Basra, din Irak, programat în perioada 13-17 noiembrie. Competiția reunește patru reprezentative: Palestina, Iran, Irak și Liban. Palestina urmează să întâlnească Iranul pe 14 noiembrie, iar trei zile mai târziu va disputa o nouă partidă, împotriva Irakului sau Libanului, în funcție de rezultatele competiției.

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Astfel, există posibilitatea ca Assad și Ännäs să se regăsească pentru prima dată în același lot al naționalei de seniori. Deocamdată, convocarea fratelui mai mic este confirmată de clubul suedez, în timp ce prezența lui Assad la turneul din Irak a fost anunțată chiar de către Universitatea Craiova.

Cine este Ännäs Al-Hamlawi, fratele mai mic al atacantului Universității Craiova

Ännäs Al-Hamlawi este cel mai mic dintre cei trei frați ai familiei și, asemenea lui Assad, evoluează pe postul de atacant. Crescut în fotbalul suedez, acesta joacă pentru Hässleholms IF, unde a avut un sezon 2026 foarte bun. În cele 28 de apariții bifate pentru formația suedeză, Ännäs a înscris 16 goluri și a oferit o pasă decisivă. Cifrele sale sunt cu atât mai interesante cu cât fotbalistul încearcă să își construiască propriul drum într-o familie în care fotbalul ocupă un loc central.

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Tânărul a reprezentat anterior Palestina la nivel U20, însă convocarea anunțată acum de Hässleholms IF reprezintă un pas important spre consacrarea internațională.

FANATIK a prezentat recent povestea familiei Al-Hamlawi, inclusiv situația celor trei frați care au ales să joace fotbal. Pe lângă Assad și Ännäs, și Seif Al-Hamlawi, fratele cel mare, este fotbalist în Suedia, la Höganäs BK. Seif a venit recent la Craiova pentru a-l vizita pe Assad și a asistat la meciul Universității cu Egnatia, din Conference League. , acesta a povestit despre legătura dintre frați și despre pasiunea lor comună pentru fotbal.

Assad Al-Hamlawi, cifre impresionante la Universitatea Craiova și la naționala Palestinei

În timp ce fratele său mai mic face pasul spre prima reprezentativă, Assad Al-Hamlawi continuă să fie unul dintre oamenii importanți ai Universității Craiova. Atacantul palestinian a început excelent sezonul 2026-2027. Potrivit datelor prezentate recent de FANATIK, acesta acumulase 11 goluri și o pasă decisivă în primele 20 de apariții pentru echipa olteană, reușind să înscrie atât în SuperLiga, cât și în Conference League.

La naționala Palestinei, Assad a impresionat la rândul său, cu cinci goluri în șase apariții. Evoluțiile sale l-au adus în atenția mai multor cluburi din străinătate și au contribuit la creșterea popularității sale în rândul suporterilor palestinieni.