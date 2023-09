Surpriză pentru elevi! Au acces liber la Universitatea Craiova – Sepsi

Elevii din Bănie și nu numai vor avea intrarea liberă pe stadionul „Ion Oblemenco” pentru partida Universitatea Craiova – Sepsi OSK. Confruntarea dintre cele două formații este programată sămbătă, de la ora 21:30, iar Laurențiu Reghecampf este cu gândul la cele trei puncte.

Supriză pentru elevi! Au intrarea liberă la partida Universitatea Craiova – Sepsi

Începutul anului școlar le-a adus o serie de surprize elevilor din Bănie din partea Universității Craiova. așa cum se cuvine, iar oltenii așteaptă sprijinul lor pe stadionul „Ion Oblemenco”.

Laurențiu Reghecampf a anunțat că Universitatea Craiova are nevoie de sprijinul suporterilor la partida cu Sepsi OSK pentru a câștiga cele trei puncte. Tehnicianul și-a cerut iertare la conferința de presă pentru evoluțiile modeste ale elevilor săi din ultimele două etape din SuperLiga.

Universitatea Craiova a anunțat înaintea partidei cu trupa lui Liviu Ciobotariu că elevii vor avea accesul gratuit pe arenă la ora confruntării. Accesul pe stadionul „Ion Oblemenco” se va face la poarta cinci de la Peluza Nord, dar și 11 de la Tribuna 2.

„Începutul de an școlar vine cu o surpriză din partea Universității pentru elevi! Plăcerea revederii cu colegii de clasă nu este completă dacă nu mergeți împreună la un meci al Universității Craiova. Cadoul nostru pentru școlarii care și-au reluat locul în bănci este intrarea liberă la meciul cu Sepsi OSK!

Accesul se va face pe porțile 5 (Peluza Nord) și 11 (Tribuna 2) ale stadionului „Ion Oblemenco”. Ia-ți gașca de colegi și haideți să îi susținem pe lei în primul meci pe teren propriu după o lună”, se arată în postarea Universității Craiova de pe pagina oficială de Facebook.

Absențe importante pentru Reghe înainte de Universitatea Craiova – Sepsi: „Nu vor juca”

pentru partida cu Sepsi, iar absența „decarului” creează p Nici Gjoko Zajkov nu va putea să apară în lotul „alb-albaștrilor” în această etapă.

„Am mare încredere în jucători, sunt sigur că nici ei nu sunt mulțumiți de ceea ce s-a întâmplat și cu siguranță atitudinea lor va fi alta. Este și una dintre echipe care are meciuri mai puțin disputate, am analizat cele două partide pe care le-am pierdut și nu am văzut foarte multe lucruri pozitive.

Avem și doi jucători care nu vor putea participa la meci, accidentarea lui Zajkov de la echipa națională și accidentarea lui Baiaram. Nu vom putea juca cu ei, nici măcar nu știm exact care va fi perioada lor de refacere. Sper ca ceilalți jucători care vor intra pe teren să aibe o atitudine bună”, a transmis Reghe.

