Surpriză pentru fanii show-ului Mireasa! Eliminare-fulger din rândul fetelor: „Nu există imunități, nu o să avem top”

Cu toate că au fost de multe ori avertizați să nu facă strategii în privința eliminărilor, concurenții au încălcat aproape de fiecare dată regulamentul de la Mireasa.

Eliminare-neașteptată la Mireasa

Mai exact, pentru ca unii să-și salveze pielea, au început să facă tot soiul de alianțe în ideea de a le scoate pe anumite fete din casă. Cele vizate, de data asta, au fost Yana și Anda, pe care ceilalți voiau să le scoată punându-se de acord cum să nominalizeze.

ADVERTISEMENT

Producția a aflat de acest complot și i-a pedepsit pe concurenți. Prin urmare, au căpătat imunitate fix cele două pe care ceilalți s-au pus de acord să le scoată, iar fetele care au primit cele mai multe voturi din partea publicului, în ciuda susținerii celor de acasă, au rămas fără protecție.

În gala difuzată pe 28 mai 2022, mamele, fetele, dar și băieții au trebuit să spună numele uneia dintre concurentele neprotejate pe care vor să o elimine. Cele mai multe voturi le-a întrunit Alisia și, prin urmare, ea a fost eliminată.

ADVERTISEMENT

„Având în vedere că nu există imunități, nu o să avem top. Mireasa săptămânii este Giovana. Giovana, nu ai imunitate. Mirele săptămânii este Sese. Mama săptămânii este doamna Mioara”, în ediția eliminatorie

„Noi nu ne jucăm aici”

Simona le-a oferit un sfat și celor care vor să participe pe viitor în acest reality-show matrimonial.

ADVERTISEMENT

„Rugămintea mea pentru toți cei care se înscriu la Mireasa este să închideți porțile din trecutul vostru. Puteți să încurcați oameni.

Noi nu ne jucăm aici. Aici chiar e despre oameni care vin să-și găsească jumătatea”, a declarat prezentatoarea.

ADVERTISEMENT

„Mă bucur că am avut ocazia să cunosc oameni minunați. Mă bucur că am avut ocazia să vorbesc cu Răzvan. Mă bucur de tot ce am trăit aici”, au fost ultimele cuvinte rostite de Alisia în calitate de concurentă la Mireasa.