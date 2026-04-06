Surpriză pentru Florin Tănase la antrenamentul FCSB-ului! Ce s-a întâmplat. Foto

Surpriză pentru Florin Tănase la antrenamentul FCSB-ului! Ce s-a întâmplat.

Florin Tănase a avut parte de o surpriză la antrenamentul celor de la FCSB. Ce s-a întâmplat, de fapt, la ședința de pregătire a „roș-albaștrilor”.
Bogdan Mariș
06.04.2026 | 20:03
Învinsă cu 3-2 vineri de FC Botoșani, FCSB se pregătește pentru următoarea partidă din play-out-ul Superligii. În cadrul etapei cu numărul 4, gruparea „roș-albastră” va primi vizita celor de la Oțelul, sâmbătă, 11 aprilie, de la ora 20:00. La antrenamentul efectuat luni de echipa lui Mirel Rădoi, Florin Tănase (31 de ani) a avut parte de o surpriză.

Florin Tănase a fost vizitat de un grup de copii la antrenamentul efectuat de cei de la FCSB. Tinerii fani s-au pozat cu „decarul” campioanei, aspect dezvăluit luni chiar de pagina oficială a celor de la FCSB. Tănase a marcat în minutul 42 al partidei pe care FCSB a disputat-o vineri la Botoșani, dintr-o lovitură de la 11 metri, și și-a readus echipa în avantaj după reușita semnată de Hervin Ongenda.

În partea secundă însă, gruparea pregătită de Marius Croitoru a mai punctat de două ori, prin Ongenda și Sebastian Mailat, și a obținut o victorie importantă. FC Botoșani a ajuns la 27 de puncte și a egalat-o astfel pe FCSB în clasament, însă ambele au fost depășite de UTA, care a atins cota 28 după ce a surclasat-o duminică pe Metaloglobus (5-1).

Florin Tănase (32 de ani) a avut parte de o surpriză la antrenamentul FCSB-ului. FOTO: captură Instagram

Ce a declarat Florin Tănase după FC Botoșani – FCSB 3-2

Florin Tănase, care a făcut un gest extraordinar în timpul meciului de la Botoșani, a tras concluziile după eșecul suferit de campioana României. „Am început jocul bine, am condus. După aceea s-a întâmplat ce s-a întâmplat. De foarte multe ori în acest sezon am condus și am pierdut meciuri. E păcat. Vorbeam înainte de joc, ne doream cele 3 puncte.

