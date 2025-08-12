Surpriză pentru Gigi Becali în războiul cu Dan Șucu! Susținere neașteptată din partea unei echipe la care nici nu se gândea: „Era o aberație!”

Modificarea de regulament pe care Gino Iorgulescu a făcut-o a creat lungi discuții contradictorii între conducătorii echipelor din SuperLiga României. Dan Șucu și Mihai Rotaru s-au aliat împotriva lui Gigi Becali, însă patronul lui FCSB are parte de susținere din partea mai multor cluburi, printre care unul la care nu s-ar fi așteptat niciodată.

”U” Cluj, opinie fermă cu privire la modificarea făcută de Gino Iorgulescu: „Era o aberație”

Gino Iorgulescu a modificat legea ce făcea ca jucătorii lăsați în afara listei pentru SuperLiga României să nu poată fi introduși decât dacă ar fi semnat un contract nou. Acest lucru îi făcea pe conducătorii echipelor de club să apeleze la un „truc”, prin care fotbalistul rezilia și semna imediat un nou contract, doar pentru a putea fi reintegrat pe lista de campionat.

Pentru a opri aceste practici la limita regulamentului, președintele Ligii Profesioniste de Fotbal a decis ca echipele să-și poată introduce pe listă jucătorii din club, în cazul în care suferă din cauza accidentărilor. Această modificare a regulamentului l-a făcut pe Dan Șucu

În exclusivitate pentru FANATIK, Gigi Becali a analizat ce s-ar întâmpla dacă această modificare ar fi fost supusă votului. Patronul „roș-albaștrilor” crede că voturile ar fi fost în mod clar pentru această modificare, iar în categoria celor ce ar fi împotrivă i-a numit pe cei de la Rapid, Universitatea Craiova, FC Argeș, dar și deoarece Ioan Ovidiu Sabău este împotriva sa. Președintele clujenilor, Radu Constantea, a surprins la doar câteva ore de la aceste declarații:

„Dacă ne uităm pe prevederile care erau în vechiul regulament mi se pare oportună această schimbare. Era o aberație această prevedere. Fără să mă uit dacă avantajează sau nu pe cineva, mă uit strict la clubul nostru. Cred că este o schimbare de bun simț, pentru că altfel se făceau tot felul de rezilieri. Nu fac o analiză, spun doar ce părere am despre asta”, a spus Radu Constantea, conform

Gino Iorgulescu l-a făcut praf pe Dan Șucu

Gino Iorgulescu a vorbit în exclusivitate pentru FANATIK despre scandalul care s-a iscat în fotbalul românesc. Președintele Ligii Profesioniste de Fotbal l-a atacat dur pe Dan Șucu, patronul echipei Rapid:

„Eu nu sunt un angajat al lor! Eu sunt ales de președinții de cluburi. Domnul Șucu a mai zis că mă plătește el, i-am spus că nu mă plătește el. (n.r. – Plătit regește) Regește? Eu am preluat ce avea și Mitică Dragomir înainte. Domnul Șucu spune că el mă plătește. Cum să mă plătească el? Eu aduc banii de la drepturile TV prin contractul actual, care e destul de mare ,ținând cont de cum se joacă în România.

Eu l-am adus și împart la toate cele 16 cluburi banii. Că el vine și suplimentează la Rapid, asta e problema lui! Nu sunt angajatul nimănui! Șucu este cu mobila, noi suntem cu fotbalul”, a spus Gino Iorgulescu la FANATIK SUPERLIGA.