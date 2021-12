Surpriză pentru juniorii FCSB-ului! Ce jucători de la echipa mare au împărțit cadouri. Video

Octavian Popescu, Ovidiu Perianu și Alexandru Musi, trei dintre fotbaliștii de la prima echipă a FCSB-ului, le-au făcut o surpriză de proporții juniorilor de la academia .

Surpriză pentru juniorii FCSB-ului

Cei trei fotbaliști, care, la rândul lor, s-au format la academia FCSB-ului, le-au împărțit cadouri juniorilor. Ba mai mult, „micii roș-albaștri” au participat la o sesiune foto alături de vedetele de la echipa de seniori.

„Copiii născuți între 2009 și 2016 de la FCSB și FCSB Academy au avut parte de o surpriză pe final de an.

Aceștia au primit cadourile de la Moș Crăciun din partea unor jucători pe care trebuie să-i considere modele și care au ajuns la prima echipă chiar din rândurile Academiei noastre: Octavian Popescu, Ovidiu Perianu și Alexandru Musi.

De asemenea, copiii au participat la o sesiune foto specială”, se arată în mesajul postat de FCSB, pe Facebook.

FCSB a încheiat anul cu un egal

FCSB nu a terminat anul așa cum și-ar fi dorit. În ultima partidă, dinaintea pauzei de iarnă, trupa lui Toni Petrea a remizat, în campionat, cu Sepsi Sfântu Gheorghe, scor 0-0.

„Cred că am făcut un meci mai puțin bun. Din punct de vedere tactic, e cel mai slab meci pe care l-am făcut de când am venit. Le-am oferit prea multe spații, au venit periculos de prea multe ori. Bine că nu am pierdut, e un punct câștigat. Trebuie să ne pregătim mai bine.

Mă bucur pentru Târnovanu că a intrat bine. Din punct de vedere tactic, n-a fost ce mi-am dorit, nu am stat bine în teren, am pierdut mingea foarte ușor, pe tranziție negativă am avut probleme. Nu tot timpul poți aduce un plus cu schimbările.

Sper ca pauza asta să fie benefică pentru jucători. Asta este situația, credeți că noi nu voiam să câștigăm? Dar atât am putut”, , la finalul partidei cu Sepsi Sfântu Gheorghe.

În prezent, FCSB se află pe locul 2 din Casa Pariurilor Liga 1, cu 47 de puncte obținute după 21 de meciuri jucate.

În prima partidă oficială din 2022, formația roș-albastră va da peste liderul CFR Cluj. Meciul este programat sâmbătă, 22 ianuarie.