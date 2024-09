Echipa națională de fotbal a României a făcut un turneu senzațional la Campionatul Mondial din 1994, iar Gică Hagi a impresionat întreaga lume prin tehnica sa, dar și prin viziunea pe care o avea pe terenul de fotbal.

Surpriză pentru micul Hagi! Cadoul oferit de „Rege” pentru puștiul din Brazilia care îi poartă numele

Gică Hagi este și nu numai. Cel mai sclipitor jucător român din istorie, golgheter al echipei naționale (35 de goluri, la egalitate cu Adrian Mutu), a reușit să încânte publicul din întreaga lume prin evoluțiile sale de la nivel de club, dar și de sub tricolor.

Fostul mare fotbalist al României a jucat la Farul Constanța, Sportul Studențesc, Steaua București, Real Madrid, Brescia, Barcelona și Galatasaray, iar felul în care acesta controla mingea, plus execuțiile sale, au impresionat oameni din lumea întreagă, devenind idol nu doar pentru români.

În acest moment, în Brazilia sunt 26 de oameni înregistrați cu numele de „Hagi”, iar un puști l-a impresionat pe „Rege”, după ce a vizualizat un clip cu acesta pe o rețea de socializare. Mai mult decât atât, în momentul în care România evolua la Campionatul Mondial din 1994, tatăl acestui copil avea 14 ani. Spunea că dacă va avea vreodată un copil, îi va pune numele Hagi.

Visul acestui s-a împlinit și nu doar asta. Acum, managerul celor de la Farul Constanța a lansat o invitație pentru copil și pentru familia acestuia, iar cu toții sunt așteptați la academia „Regelui” pentru a-l cunoaște pe viu pe idolul lor.

„Îl invităm să vină să ne cunoască și pe noi aici, dacă poate să vină. Îi facem noi invitație, îl aducem împreună cu părinții să stea o săptămână sau cât vor ei la academie, să ne vadă, să ne cunoască, dacă tot a dat numele, măcar să afle cu adevărat cine suntem. Cred că s-ar bucura foarte tare și cred că asta ar fi cel mai important, să vină aici și pe această cale îl invităm public” a declarat Gică Hagi în dialogul postat pe Cristi Scutariu pe TikTok.

Cum l-a convins Gică Hagi pe noul investitor de la Farul: „Nu a fost o chestiune premeditată”

Daniel Moraru este un cunoscut om de afaceri care activează în zona portului Tomis, însă, așa cum a declarat chiar el în repetate rânduri, fotbalul nu este punctul său forte. Chiar și așa, patronul Midia International SRL a transmis într-un interviu .

„Cu Gică Hagi mă ştiu de mai multă vreme. Suntem din acelaşi oraş. Suntem în discuţii pentru 10% din acţiuni şi vor fi şi alţi acţionari tot cu pachete de 10%. Acţionarii vor fi localnici. Mie nu îmi place fotbalul. Am dat de zece ori în viaţă cu piciorul în minge.

Pur şi simplu cred în Gică Hagi, cred în ce a făcut pentru Constanţa. E important şi faptul că are curaj să investească în continuare, are 800 de copii pe care îi îndrumă în cadrul clubului şi al academiei şi asta înseamă foarte mult” , a declarat Daniel Moraru.

„Am ajuns în această postură dintr-o discuţie în alta am ajuns în a mă implica ca şi investitor. Nu a fost o chestiune premeditată. Eu nu am ştiut că el are 800 de copii pe care îi pregăteşte. Peste două treimi din aceşti copii îi pregăteşte pro bono.

Asta pentru mine înseamnă foarte mult. Sunt şi alţi oameni care în urma analizei vor dori să investească în Farul, nu ca şi investitori strategici ci pur şi simplu ca novice aşa cum sunt şi eu” , a declarat Daniel Moraru, potrivit .