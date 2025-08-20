Sport

Surpriză pentru Thiam! Ce număr va purta după transferul la FCSB: „I-l facem cadou!”

Conducerea campioanei României i-a pregătit o primă surpriză lui Mamadou Thiam. Cu ce număr va juca atacantul după transferul la FCSB
Cristian Măciucă
20.08.2025 | 21:25
Surpriza pentru Thiam Ce numar va purta dupa transferul la FCSB Il facem cadou
ULTIMA ORĂ
Surpriză pentru Thiam! Ce număr va purta după transferul la FCSB: „I-l facem cadou!” FOTO: sportpictures.eu

Mamadou Thiam a bătut palma cu FCSB și urmează să fie prezentat oficial. Francezul știe deja ce număr va purta pe tricou la campioana României.

ADVERTISEMENT

Ce număr va purta Mamadou Thiam la FCSB

Mamadou Thiam a semnat deja cu FCSB, iar joi, 21 august, va efectua vizita medicală. Conducerea roș-albaștrilor i-a pregătit deja atacantului tricoul cu numărul preferat. La campioana României, Thiam va juca cu numărul 93, la fel ca la Universitatea Cluj.

„A semnat deja, mâine va face doar vizita medicală. Îi facem cadou tricoul cu numărul 93. E un jucător pe care ni l-am dorit de foarte mult timp și am reușit acum în combinația asta să-l aducem”, a declarat Mihai Stoica, la Prima Sport 1. 

ADVERTISEMENT

Mamadou Thiam a dat cel mai bun randament din carieră la U Cluj, club pentru care a jucat în două perioade diferite: 2022-2023 și 2024-2025. În 78 de meciuri, vârstă în vârstă de 30 de ani a marcat 22 de goluri și a oferit 8 pase decisive.

Atacantul francez va fi plătit regește la FCSB

Mamadou Thiam a fost unul dintre mofturile lui Gigi Becali. Latifundiarul din Pipera a plătit 50.000 de euro pentru transferul atacantului de la U Cluj. În plus, patronul FCSB-ului la cedat definitiv în Ardeal și pe Andrei Gheorghiță.

ADVERTISEMENT
Ipoteză șocantă în cazul accidentului de pe A1. Gestul făcut de cei doi...
Digi24.ro
Ipoteză șocantă în cazul accidentului de pe A1. Gestul făcut de cei doi tineri, înainte de a fi loviți de un TIR

Thiam, care are atât cetățenie franceză, cât și senegaleză, a semnat un contract valabil pe un an cu campioana României, cu opțiune de prelungire pe încă două sezoane. Noul fotbalist al roș-albaștrilor va fi unul din cei mai bine plătiți fotbaliști, cu un salariu de 30.000 de euro pe lună.

ADVERTISEMENT
Ianis Hagi, la Rapid?
Digisport.ro
Ianis Hagi, la Rapid?
Victor Angelescu, accidentare șocantă! „I-a ieșit cotul prin mână!”. Acționarul de la Rapid...
Fanatik
Victor Angelescu, accidentare șocantă! „I-a ieșit cotul prin mână!”. Acționarul de la Rapid a confirmat dezvăluirile FANATIK. Update
Elias Charalambous, optimism debordant înainte de Aberdeen – FCSB: „Acest club arată mereu...
Fanatik
Elias Charalambous, optimism debordant înainte de Aberdeen – FCSB: „Acest club arată mereu cât e de mare”
Cine transmite meciul tur Aberdeen – FCSB, din play-off-ul Europa League. Cum se...
Fanatik
Cine transmite meciul tur Aberdeen – FCSB, din play-off-ul Europa League. Cum se poate vedea partida
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Cristian Măciucă
Cristian Măciucă
Cristi Măciucă este editor pe Sport la Fanatik. A lucrat la Dolce Sport / Telekom Sport (2013-2019), la site-ul telekomsport.ro (2019-2020), comentator de wrestling, MMA, kickboxing și eGames. Pe lângă activitățile din presă, a fost 5 ani arbitru categoria I la AMFB.
Parteneri
Florin Prunea s-a enervat în platou: 'Cine e maimuțoiul ăsta să se ia...
iamsport.ro
Florin Prunea s-a enervat în platou: 'Cine e maimuțoiul ăsta să se ia de mine?! A făcut numai la comandă totul, nu știe pe ce lume trăiește cârnatul ăsta'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!