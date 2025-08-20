Surpriză pentru Thiam! Ce număr va purta după transferul la FCSB: „I-l facem cadou!”

și urmează să fie prezentat oficial. Francezul știe deja ce număr va purta pe tricou la campioana României.

ADVERTISEMENT

Ce număr va purta Mamadou Thiam la FCSB

Mamadou Thiam a semnat deja cu FCSB, iar joi, 21 august, va efectua vizita medicală. Conducerea roș-albaștrilor i-a pregătit deja atacantului tricoul cu numărul preferat. La campioana României, Thiam va juca cu numărul 93, la fel ca la Universitatea Cluj.

„A semnat deja, mâine va face doar vizita medicală. Îi facem cadou tricoul cu numărul 93. E un jucător pe care ni l-am dorit de foarte mult timp și am reușit acum în combinația asta să-l aducem”, a declarat Mihai Stoica, la

ADVERTISEMENT

Mamadou Thiam a dat cel mai bun randament din carieră la U Cluj, club pentru care a jucat în două perioade diferite: 2022-2023 și 2024-2025. În 78 de meciuri, vârstă în vârstă de 30 de ani a marcat 22 de goluri și a oferit 8 pase decisive.

Atacantul francez va fi plătit regește la FCSB

Mamadou Thiam a fost unul dintre mofturile lui Gigi Becali. Latifundiarul din Pipera a plătit 50.000 de euro pentru transferul atacantului de la U Cluj. În plus,

ADVERTISEMENT

Thiam, care are atât cetățenie franceză, cât și senegaleză, a semnat un contract valabil pe un an cu campioana României, cu opțiune de prelungire pe încă două sezoane. Noul fotbalist al roș-albaștrilor va fi unul din cei mai bine plătiți fotbaliști, cu un salariu de 30.000 de euro pe lună.