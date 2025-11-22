Sport

Surpriza pregătită de Barcelona la revenirea pe Camp Nou. Ce se va întâmpla la meciul cu Athletic Bilbao

Șefii Barcelonei nu vor să rateze momentul revenirii echipei pe Camp Nou, iar la partida cu Athletic Bilbao au pregătit o surpriză pentru fanii echipei.
Mihai Alecu
22.11.2025 | 10:21
Catalanii au fost în exil pentru mai bine de 2 ani, timp în care arena istorică pe care au făcut multe performanțe s-a aflat în reconstrucție.

Surpriza pregătită de Barcelona odată cu revenirea la Camp Nou

Sâmbătă, 22 noiembrie 2025, Barcelona va reveni acasă, pe Camp Nou, la confruntarea din La Liga, contra celor de la Athletic Bilbao. Pentru a marca momentul așa cum se cuvine, conducătorii formației catalane s-au gândit la un mod de a-i surprinde pe fani și au venit cu o idee care a fost salutată de către aceștia în discuțiile ce au apărut pe rețelele sociale.

Concret, se pare că pe tricourile Barcelonei de la meciul cu Athletic Bilbao, pe piept, va sta scris un mesaj în spaniolă: „Tornen a casa (n.r. Întoarcerea acasă)”. Astfel se dorește să fie marcat momentul ce este unul istoric, dar în același timp se speră că mișcarea va aduce o activitate crescută în zona de vânzării a tricourilor și astfel catalanii pot să-și mai adauge bani la bugetul anual greu încercat în ultimul timp.

Suma uriașă investită de Barcelona în renovarea Camp Nou

FC Barcelona a pus în mişcare un proiect uriaş de modernizare a legendarului stadion Camp Nou, angajându-se într-o investiţie de aproximativ 1,45 miliarde de euro, finanţată printr-un pachet de 20 de investitori. Fondurile obţinute prin această finanțare nu vor fi rambursate imediat: clubul va începe achitarea creditelor după finalizarea lucrărilor, într-un plan de plată întins pe perioade ce variază între 5 și 24 de ani.

Proiectul face parte din ambiţiosul plan ‘Espai Barca’, care nu vizează doar renovarea stadionului, ci şi extinderea facilităţilor clubului, printre altele, Palau Blaugrana și Stadionul Johan Cruyff. Pentru meciul cu Athletic Bilbao, arena va putea să primească doar 45.000 de spectatori, asta pentru că lucrările nu sunt gata. Când totul se va finaliza, Camp Nou va deveni cel mai mare stadion din Europa, cu o capacitate de 105.000 de locuri.

Leo Messi a făcut o vizită în miez de noapte la stadionul din Barcelona

Legendarul fotbalist, care acum este la Inter Miami, a vrut să vadă cu ochii lui cum s-au schimbat lucrurile la arena Camp Nou, acolo unde a avut parte de meciuri incredibile și a pus umărul la rezultate de-a dreptul uluitoare. Sud-americanul s-a fotografiat și a postat pe rețelele sociale după ce a fost din nou pe gazon, iar nostalgia l-a lovit pe acesta.

„Aseară am revenit într-un loc de care îmi e dor din toată inima. Un loc unde am fost extrem de fericit, unde m-ați făcut să mă simt de o mie de ori ca omul cel mai fericit din lume. Sper că într-o zi voi putea reveni, și nu doar pentru a spune ‘adio’ ca jucător, ceva ce nu am putut să fac niciodată…”, a scris Lionel Messi.

Tags:
