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Surpriza pregătită de Gică Hagi la naționala României! Pe cine va convoca „Regele” la următoarea acțiune: „Am informații”

Gică Hagi pregătește o convocare surprinzătoare la următoarea acțiune a naționalei României. Cine e fotbalistul care ar urma să primească șansa de a ajunge în lotul „tricolorilor”.
Cristian Măciucă
08.10.2026 | 18:05
Surpriza pregatita de Gica Hagi la nationala Romaniei Pe cine va convoca Regele la urmatoarea actiune Am informatii
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Surpriza pregătită de Gică Hagi la naționala României! Pe cine va convoca „Regele” la următoarea acțiune: „Am informații”. FOTO: sportpictures.eu
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România a început catastrofal Grupa B4 din UEFA Nations League A pierdut primele patru meciuri și e pe ultimul loc, cu 0 puncte. „Regele” speră să schimbe imaginea naționalei la ultimele două jocuri, care se vor disputa în luna noiembrie.

Gică Hagi pregătește debutul lui Iustin Doicaru la echipa națională a României

România a pierduy „dubla” cu Suedia și meciurile cu Bosnia & Herțegovina și Polonia din primele patru etapei ale Grupei B4 din UEFA Nations League. „Tricolorii” sunt ultimii în clasament și au un golaveraj dezastruos: 3-13. Din cauza acestor rezultate, „tricolorii” nu mai pot urca în a doua urnă valorică în preliminariile Euro 2028, ceea ce va îngreuna calificarea la turneul final.

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Acționar minoritar la Farul Constanța și fost internațional român, Ciprian Marica e convins că un fotbalist de la U21 va face pasul în curând la prima reprezenativă. Marica e susține că Iustin Doicaru e în vederile lui Gică Hagi pentru următoarele acțiuni. În luna noiembrie, România va juca ultimele două meciuri din grupa de Liga Națiunilor, cu Polonia (14 noiembrie, ora 21:45) și cu Bosnia & Herțegovina (17 noiembrie, ora 21:45).

„Eu nu cred că poți lua azi un jucător de la U21 și să-l pui la seniori. Singurul jucător despre care am informații că a jucat bine, iar oamenii de la U21 sunt mulțumiți de el, e Doicaru. Se pare că ar avea potențial și ar putea să facă pasul la un moment dat”, a spus Ciprian Marica, la VOYO Sport Live, potrivit sport.ro. 

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Cine e Iustin Doicaru, noua „perlă” a lui Hagi

Crescut în Academia Hagi, Iustin Doicaru a făcut pasul în străinătate în vară. Atacantul în vârstă de 19 ani s-a transferat în Turcia, la Rizespor, pe 1,5 milioane de euro. Doicaru are un start bun de campionat în Super Lig. În primele 4 meciuri, fostul jucător al Farului Constanța a marcat un gol și a oferit o pasă decisivă. Site-ul transfermarkt.com îl evaluează la 1,5 milioane de euro.

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Cristian Măciucă
Cristian Măciucă
Cristi Măciucă este editor pe Sport la Fanatik. A lucrat la Dolce Sport / Telekom Sport (2013-2019), la site-ul telekomsport.ro (2019-2020), comentator de wrestling, MMA, kickboxing și eGames. Pe lângă activitățile din presă, a fost 5 ani arbitru categoria I la AMFB.
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