Surpriza pregătită de Mircea Lucescu pentru Turcia – România! Jucătorul cu care s-a certat selecţionerul, titularizat la baraj: “Cum e viaţa asta!”. Exclusiv

Mircea Lucescu a decis cu cine își dorește să joace la mijlocul terenului în meciul Turcia – România de pe 26 martie de la Istanbul, semifinala barajului de calificare la Cupa Mondială din vara acestui an, din Statele Unite ale Americii, Canada și Mexic. Așadar, la cum arată lucrurile în acest moment, bineînțeles dacă nu vor interveni până atunci chestiuni neprevăzute, cum ar fi de exemplu accidentări, selecționerul va miza în fața apărării pe tandemul format din Vlad Dragomir și Răzvan Marin.

Care este marea surpriză pregătită de Mircea Lucescu la barajul Turcia – România

Astfel, pesemne că Vladimir Screciu va urma să fie doar rezervă la această partidă crucială pentru întreg fotbalul românesc. Informația a fost furnizată în premieră și în exclusivitate de Horia Ivanovici. Cu această ocazie, realizatorul emisiunii FANATIK SUPERLIGA a punctat că personal ar fi mers pe mâna fotbalistului de la Universitatea Craiova din primul minut la acest baraj. Pe de altă parte însă, a admis și că Răzvan Marin evoluează totuși în prezent la un nivel mai ridicat decât Screciu.

„Apropo de Lucescu și apropo de Screciu, care a jucat foarte bine (n.r. la meciul Dinamo – Universitatea Craiova de joi seară). Sursele noastre de la Fanatik spun că nu va fi titular Screciu. La mijloc vor juca, pot să vă spun în premieră, cel puțin asta e la ora asta, la ora la care discutăm acum, nu vorbim de alte accidentări. La mijloc vor juca Vlad Dragomir de la Pafos și, surpriză, Răzvan Marin. Surpriză că nu îl place. Ce, e vreun secret? Eu l-aș fi băgat pe Screciu. Bine, nu e mai puțin adevărat că Răzvan Marin joacă într-un alt campionat. Nivelul e altul totuși, cu tot respectul pentru SuperLiga.

(n.r. Despre AEK Atena) E o echipă care e în careul de ași, care se bate la titlu, probabil și de asta. Deci nu Screciu, da Răzvan Marin, asta este informația. Plus că Răzvan Marin, nu îmi place, dar argumentele sunt de partea lui Răzvan Marin. Lăsând la o parte că se bate la titlu cu AEK, e posibil chiar să ia titlul, noi sperăm că nu, că e Răzvan (n.r. Lucescu) acolo, să nu uităm un lucru. Răzvan Marin e în sferturi de finală (n.r. în Conference League). Va juca cu Rayo Vallecano. Deci Răzvan Marin va fi titularul, să zicem surpriză, de la mijloc, din cauză că Marius Marin s-a accidentat, și nu Screciu”, a informat Horia Ivanovici

Ce a scos în evidență Horia Ivanovici cu această ocazie

În acest context, realizatorul emisiunii a dorit să readucă în prim-plan faptul că în urmă cu ceva timp Mircea Lucescu, în prezent în vârstă de 80 de ani, a avut chiar un conflict cu Răzvan Marin la echipa națională și nu a mai mizat astfel pe serviciile sale pentru o anumită perioadă. Până acum bineînțeles când se pare că acest lucru va fi cerut de conjunctura din prezent, de aici provenind de fapt „doza” de neașteptat vizavi de acest subiect: „Și mă gândeam: cum e viața asta! Cum a ajuns nea Mircea la Răzvan Marin. Câtă ironie. Să ai nevoie acum de Răzvan Marin. Ironia sorții este incredibilă. Ce lecții ne servește viața, incredibile”.

Cum a comentat Florin Gardoș această chestiune

Prezent în platoul emisiunii, fostul fundaș central a subliniat în mod special faptul că prin acest lucru nu face practic decât să confirme că nu are mize personale în cariera de antrenor, ci de fiecare dată face în așa fel încât să își urmărească interesul profesional, care în mod evident coincide cu cel al echipei naționale în această situație: „Sunt antrenori care sunt ranchiunoși și încăpățânați și zic: ‘Nu contează, eu joc cu Screciu, că eu m-am certat cu el (n.r. Răzvan Marin) atunci sau ce a fost discuția aia, și nu îl mai bag’. Dar vezi că pentru nea Mircea e mai important să bage jucătorul pe care îl consideră cel mai bun din punct de vedere sportiv”.