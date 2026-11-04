Sport

Surpriza pregătită lui Răzvan Marin la AEK Atena – Real Madrid!

Bogdan Ciutacu
04.11.2026 | 09:48
Surpriza pregatita lui Razvan Marin la AEK Atena Real Madrid
EXCLUSIV FANATIK
Răzvan Marin, duel cu Real Madrid la 20 de ani distanță de meciurile lui Petre Marin în tricoul Stelei. Foto: colaj Fanatik
Răzvan Marin va juca în unul dintre cele mai importante meciuri din carieră, împotriva lui Real Madrid, așa cum tatăl său o făcea în urmă cu 20 de ani.
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Răzvan Marin este anunțat titular în duelul din capitala Greciei care va avea loc miercuri, 4 noiembrie, de la ora 19:45 împotriva lui Real Madrid, în etapa a 4-a din UEFA Champions League.

Răzvan Marin, duel cu Real Madrid la 20 de ani distanță de meciurile lui Petre Marin în tricoul Stelei

Mijlocașul central în vârstă de 30 de ani va juca în premieră împotriva lui Real Madrid. Pe când avea doar 10 ani, Răzvan Marin se afla în tribunele stadionului Ghencea și pe Santiago Bernabeu pentru a-l urmări pe tatăl său contra „galacticilor”.

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Deși Steaua pierdea cu 1-4 la București și 0-1 la Madrid după autogolul lui Bănel Nicoliță, Petre Marin a fost integralist în ambele meciuri și unul dintre cei mai buni jucători ai echipei lui Cosmin Olăroiu. „Jair”, fostul fundaș stânga al vârstă de 53 de ani pleca acasă și cu un cadou neprețuit: tricoul lui Sergio Ramos, căruia i-a oferit de asemenea tricoul cu numărul 18.

Răzvan Marin, surpriză la AEK Atena – Real Madrid

Din informațiile FANATIK, Răzvan Marin va avea parte de susținere specială la marele meci din grupa UEFA Champions League. Petre Marin va zbura la Atena în ziua meciului alături de mama fotbalistului, Raluca, și îl vor susține din tribune. Rămâne de văzut dacă Răzvan Marin va reuși să producă surpriza, mai ales că o evoluție bună ar cântări enorm în contextul în care se apropie duelurile naționalei României cu Bosnia Herțegovina și Polonia.

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Bogdan Ciutacu
Bogdan Ciutacu
Bogdan Ciutacu este redactor de sport la Fanatik. A debutat la „Eu Sunt 12”, a lucrat la „Cluburi portive/Sportivity”, „Ultima fază”, „Români ca lumea” sau „Tribal Worldwide Romania”, proiect Heineken referitor la EURO 2020, Champions League, Formula 1 și Cupa Mondială de rugby.
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