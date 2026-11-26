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Rezultat incredibil înregistrat în Europa League! Viktoria Plzen a dat peste cap toate calculele hârtiei și a învins-o cu 4-0 pe Benfica Lisabona, una dintre favoritele la câștigarea trofeului. Portughezii aveau maximum de puncte înaintea deplasării din Cehia.

Viktoria Plzen a umilit-o pe Benfica în Europa League. Cehii, trei goluri în 14 minute

Nimic nu anticipa dezastrul pe care Benfica Lisabona avea să îl trăiască pe Doosan Arena. Lusitanii au abordat confruntarea cu Viktoria Plzen din postura de lideri ai clasamentului din

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Cehii au deschis scorul în minutul 30, prin Patrik Hrosovsky, iar finalul primei reprize a fost unul de coșmar pentru portughezi. Prince Adu (43) și Christophe Kabongo (44) au punctat la interval de doar un minut și au stabilit scorul pauzei, 3-0.

a continuat și după revenirea de la vestiare. Același Christophe Kabongo a reușit „dubla” în minutul 46, ducând scorul la un incredibil 4-0. Portughezii nu au fost în stare să înscrie nici măcar golul de onoare.

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Diferență uriașă de valoare între loturile celor două formații

Rezultatul este cu atât mai surprinzător cu cât lotul celor de la Benfica Lisabona este evaluat la nu mai puțin de 422 de milioane de euro. Portughezii îi au în componență pe fotbaliști precum Anatoliy Trubin, Vangelis Pavlidis, Rafa Silva sau Dodi Lukebakio. De cealaltă parte, lotul cehilor este evaluat de transfermarkt.com la suma de 59,45 milioane de euro.

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Mai mult decât atât, Viktoria Plzen acumulase doar trei puncte în primele patru etape ale fazei principale din UEFA Europa League. Cehii pierduseră în fața celor de la Union Saint-Gilloise, Ferencvaros și Levski Sofia, singura victorie fiind obținută împotriva norvegienilor de la Lillestrom.

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De partea cealaltă, Benfica le învinsese pe AC Milan (2-0), Celtic Glasgow (4-1), Omonia Nicosia (4-1) și Lech Poznan (3-1). Portughezii au încasat într-un singur meci în Cehia mai multe goluri decât în precedentele patru partide din competiție.