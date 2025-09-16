Sport

Surpriza serii în Liga Campionilor: victorie istorică la Lisabona pentru echipa pe care FCSB o învingea cu 3-2 în sezonul trecut. A revenit de la 0-2 cu un lot mult mai slab valoric!

Ce surpriză chiar în prima etapă din Champions League. Qarabag, care pierdea sezonul trecut acasă cu FCSB, a reușit să câștige în deplasare cu Benfica.
Mihai Dragomir
16.09.2025 | 23:56
Qarabag a făcut surpriza serii în Champions League. Sursa Foto: Facebook Qarabağ FK.

Prima etapă din Champions League a început spectaculos. Qarabag, care sezonul trecut era învinsă acasă de FCSB cu 2-3 în Europa League, a debutat în actuala ediție a competiției „bogaților” cu o victorie pe terenul Benficăi.

Qarabag, victorie mare pe terenul Benficăi

Lusitanii au profitat de avantajul terenului propriu și au condus cu 2-0 după prima jumătate de oră, grație reușitelor lui Barrenechea (6) și Pavlidis (16). Oaspeții au dat replica prin Leandro Andrade (30), astfel că diferența la pauză dintre cele două echipe a constat într-un singur gol.

Tot azerii au fost cei care au lovit și după pauză, prin Duran (48). Tabela de marcaj a indicat scorul de 2-2 până aproape de finalul partidei, când totul s-a schimbat. Kashchuk a marcat golul decisiv în minutul 86 și i-a adus lui Qarabag o victorie răsunătoare pe terenul Benficăi.

Cine este Qarabag, echipa cu un lot net inferior valoric celui al Benficăi

Lotul celor de la Qarabağ, conform site-urilor de specialitate, este aproape 14 ori mai ieftin decât cel al Benficăi, fiind evaluat la doar 24,3 milioane de euro, cu doar 3 jucători care valorează peste 2 milioane: Kady Borges, Leandro Andrade și Nariman Akhundzada.

Benfica are un lot cotat la 335,8 milioane de euro, în care cel mai valoros jucător este Vangelis Pavlidis (35 de milioane de euro), atacantul grec de 26 de ani, urmat apoi de 3 jucători cu aceeași cotă de piață: Tomas Araujo, Georgiy Sudakov și Antonio Silva (32 de milioane de euro).

Cum s-a calificat Qarabag în Champions League

După ce a câștigat titlul în Azerbaidjan în ultimul sezon fără prea mari emoții, Qarabag nu a jucat în primul tur preliminar din Champions League. Azerii au început preliminariile din turul 2, unde au trecut de irlandezii de la Shelbourne cu 4-0 la general.

În turul 3, Qarabag a dat peste nord-macedonenii de la Shkëndija, echipa care a eliminat FCSB în turul 2. Azerii nu au stat la discuții cu fosta adversară a campioanei României și au eliminat-o cu 6-1 la general.

Play-off-ul le-a scos-o în cale pe Ferencvaros. Qarabag a câștigat în deplasare cu 3-1 și a pierdut la retur cu 2-3, dar s-a calificat în faza principală din Champions League cu 5-4 la general.

Qarabag, duel de foc cu FCSB în sezonul trecut din Europa League

Dacă sezonul acesta, Qarabag se putea duela cu FCSB în turul 3 Champions League, sezonul trecut azerii chiar au dat piept cu campioana României. Aceștia au primit vizita FCSB-ului în etapa 7 din Europa League.

După 2-2 la pauză pentru gazde, repriza a doua a fost un adevărat miracol. FCSB a forțat și a reușit în minutul 73 să marcheze golul decisiv prin Adrian Șut, care punctase și în prima repriză. Bucureștenii au plecat acasă cu 3 puncte uriașe după 3-2 în urma celor 90 de minute.

Mihai Dragomir este redactor pe zona de sport la Fanatik. A debutat ca jurnalist la 27 SPORT AS, apoi a făcut parte din echipa celor de la Realitatea Sportivă.
