Surpriză! Simona Halep revine pe teren și va avea o adversară de Top 10 WTA!

Gala de retrage a Simonei Halep, care va avea loc pe 13 iunie, pe BT Arena din Cluj-Napoca, le readuce față în față pe fosta sportivă română și una dintre marile sale rivale. Vezi pe Fanatik.ro toate detaliile.
Mihai Dragomir
26.03.2026 | 14:00
Meci tare de retragere pentru Simona Halep (34 de ani). Cine va fi adversara fostei tenismene române. Sursa Foto: Hepta.
Retrasă din tenis de la începutul anului 2025, Simona Halep (34 de ani) va avea parte în luna iunie a acestui an de un meci oficial de retragere. Marele eveniment va avea loc pe BT Arena din Cluj-Napoca, iar fosta mare sportivă română o va avea în față pe una dintre cele mai mari rivale ale sale. Vezi pe Fanatik.ro despre cine este vorba mai exact.

Simona Halep, față în față cu Elina Svitolina la meciul de retragere al româncei

Tenisul românesc, dar și cel mondial, primea în luna februarie a anului trecut o veste tristă. Simona Halep a fost învinsă categoric de Lucia Bronzetti în primul tur la Transylvania Open, iar românca și-a anunțat după meci retragerea din „sportul alb”. Acum, la mai bine de un an de la acel moment fatidic, Simona Halep este gata să spună adio tenisului printr-un eveniment special în cadrul celei de-a șaptea ediții Sports Festival (11–14 iunie 2026)

După o ediție 2025 cu peste 150.000 de participanți și un meci de gală cu Ronaldinho în prim-plan, anul acesta iubitorii sporturilor vor avea un nou motiv important să asiste la marele eveniment. Astfel, pe 13 iunie 2026, Simo va benefica de o retragere așa cum se cuvine. Biletele pentru confruntarea de la Cluj au fost epuizate în timp record, iar organizatorii au anunțat numele adversarei fostei tenismene din Constanța: Elina Svitolina (31 de ani), vechea sa rivală, actualmente locul 8 WTA. Totuși, nu pare că va fi doar un meci de simplu între cele două, ci o partidă de dublu.

Identitatea celor care le vor fi parteneri Simonei și Elinei nu a fost încă dezvăluită de organizatori, suspansul fiind menținut încă, iar aceștia căutând alte nume mari care să dea curs și să onoreze evenimentul dedicat celei mai mari ucătoare din România din toate timpurile.

„Salut tuturor fanilor din România. Sunt foarte fericită că voi veni la Cluj-Napoca, pe 13 iunie, pentru Sports Festival, să sărbătorim cariera incredibilă a Simonei Halep. Va fi special să intrăm pe teren împreună încă o dată. Abia aștept să vă văd pe toți acolo și să împărtășim acest moment special”, a fost mesajul transmis de Svitolina.

Istoricul duelurilor dintre Simona Halep și Elina Svitolina

Simpna Halep și urcraineanca Elina Svitolina au un istoric bogat de confruntări, întâlnindu-se de-a lungul timpului de 11 ori. Sportiva din țara vecină cu România are însă bilanțul favorabil, cu 6-5. În cele 11 întâlniri directe, două s-au consumat în finalele la Roma, turneu de WTA 1000, ambele adjudecate de Svitolina.

Simo și-a luat revanșa în Grand Slamuri, trecând de Svitolina în sferturile de la Roland Garros 2017, precum și în semifinala de la Wimbledon 2019, când avea să câștige trofeul, categoric, în fața Serenei Williams (6-2, 6-2 în ultimul act).

  • 19 este numărul titlurilor WTA cucerite de Elina Svitolina până acum în carieră
  • 24 este numărul titlurilor câștigate, în total, de Simona Halep
  • 2021 este anul ultimei întâlniri directe dintre cele două (US OPEN)
Mihai Dragomir
Mihai Dragomir este redactor pe zona de sport la Fanatik. A debutat ca jurnalist la 27 SPORT AS, apoi a făcut parte din echipa celor de la Realitatea Sportivă.
