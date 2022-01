Ce surpriză i-a făcut Teo Trandafir lui Carmen Tănase, în direct, de ziua ei: „Dacă-ți dau una cu asta acuma...”

Carmen Tănase împlinește astăzi 61 de ani. Printre persoanele care au vrut s-o surprindă de ziua ei s-a numărat și prezentatoarea și buna ei prietenă, Teo Trandafir de la Kanal D.

Actrița a fost întâmpinată cu un tort, așa cum se cuvine, și le-a mulțumit celor doi prezentatori de la Teo Show pentru primirea de care a avut parte.

Carmen a spus că nu a existat an în care să nu își sărbătorească ziua de naștere, chiar dacă au fost anumite perioade în care nu avea chef de bairam. Teo Trandafir i-a amintit de un episod din urmă cu câțiva ani, în care toți complicii care au pregătit o petrecere-surpriză au stat ca pe ace neștiind cum va reacționa artista.

Carmen Tănase, fântână de ciocolată de ziua ei de la Teo Trandafir

Tănase și-a amintit de acea zi de naștere, spunându-i lui Teo că într-adevăr nu avea niciun chef să meargă la restaurant și să se chefuiască. „Am mers îmbrăcată ca o troală. Nu aveam, efectiv, chef să ies din casă”, și-a amintit Carmen.

Pe parcursul petrecerii, vedeta a legat o prietenie frumoasă cu patroana localului respectiv. Este vorba despre un cunoscut restaurant grecesc din Capitală. De atunci îl frecventează de fiecare dată când are ocazia.

Mai în glumă, mai în serios, Carmen a vorbit puțin și despre declarațiile pe care le-a făcut recent. S-a arătat extrem de indignată de factura mare pe care trebuie să o plătească la curentul electric.

„Eu mă mențin la congelator. Mănânc ce găsesc prin congelator. Uite ce frumoasă sunt. Am căldură, dar cu ce o s-0 plătesc, să vedem. Am centrală termică. Până acum am văzut estimarea pe care am dat-o eu. Când vine regularizarea, o să fie o dramă”, a declarat Carmen Tănase la

Trecând peste acest subiect la ceva mai vesel, și-a primit adevărata surpriză în platou. Teo și Bursucu i-au pregătit actriței o fântână de ciocolată și tot felul de dulciuri pe care să le insiropeze, căci actrița este înnebunită după dulce.

Mama actriței i-a urat „La mulți ani” prin telefon

În timp ce Teo și Bursucu îi dădeau tot felul de indicații cum să ia din acea ciocolată, Carmen i-a potolit pe cei doi, nepăsându-i că s-ar putea murdări cu ciocolata lichidă: „Dacă-ți dau una cu asta acuma…”.

Pe parcursul emisiunii, Carmen a primit o urare de la mama ei, prin telefon. Legătura telefonică a fost una ceva mai greoaie, mama actriței neauzind tot ce spuneau cei din platou. Carmen a preluat frâiele și i-a zis mamei sale să dea pe Kanal D dacă vrea să o vadă la televizor: „Mama, te uiți la televizor? Dă pe Kanal D!”.