Surpriză total în corul care a cântat ultima oară pentru Regina Elisabeta. Un puști a devenit viral chiar în timpul slujbei

Surpriză totală în corul de băieți care a cântat ultima oară pentru regretata Majestatea Sa. Un puști a devenit viral chiar în timpul slujbei din data de 19 septembrie 2022, după ce a interpretat din toată inima un psalm.

Un puști din corul Abației Westminster i-a impresionat pe oameni. A cântat la funeraliile Reginei Elisabeta

Un băiețel din corul Abației Westminster i-a impresionat pe oamenii care au luat parte la chiar dacă nu au fost prezenți de față. Milioane de persoane au urmărit cu sufletul la gură funeraliile.

Aceștia au observat un puști cu părul roșcat care pe tot parcursul slujbei a cântat imnuri și psalmi. Micuțul corist a trăit din tot sufletul versurile pe care le-a intonat alături de alți copii, lucru care nu a fost trecut cu vederea de internauți.

Pe măsură ce sicriul Suveranei a fost transportat în interiorul mănăstirii vechi de 753 de ani din centrul Londrei, tinerii din cor au cântat versuri cunoscute sub numele de Sentențe, din Apocalipsa 14:13, folosite la fiecare înmormântare de stat de la începutul secolului al XVIII-lea.

Foarte mulți au lăudat performanța băieților pe toată perioada, însă utilizatorii rețelelor de socializare au fost plăcut impresionați în special de unul dintre ei, care a fost foarte expresiv în timp ce muzica umplea lăcașul de cult.

„Micul băiat de cor cu păr roșu mi-a furat inima cu seriozitatea lui”, a spus un internaut care a văzut întregul moment, scrie .

O altă persoană l-a descris pe tânărul corist drept un „superstar”, în timp ce alții i-au lăudat „performanța teatrală”. Oamenii au apreciat faptul că băiatul a trăit prin toți porii pierderea Reginei Elisabeta a II-a.

Corul Westminster Abbey, renumit în întreaga lume

Corul Westminster Abbey este compus din treizeci de băieți și doisprezece cântăreți adulți profesioniști, formația fiind cunoscută și sub numele de Lay Vicars. Aceștia sunt renumiți în lumea întreagă și iau parte la numeroase slujbe de înmormântare.

Are o care datează încă din secolul al XV-lea și care este renumit pentru imnuri semnificative, precum The Lord’s My Shepherd, I’ll Not Want. Acestea au fost interpretate la nunta Reginei cu Ducele de Edinburgh în anul 1947.

Versurile imnului au fost incluse și la înmormântarea tatălui reginei, George al VI-lea, în 1952, însă la momentul respectiv au avut o formulare ușor diferită.