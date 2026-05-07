Surpriză totală! Antrenorul din Superliga și-a îndeplinit obiectivul, dar ar putea să plece: „V-aș minți să vă spun că sunt fericit”

Adrian Mihalcea (49 de ani) a revenit la UTA în vara anului trecut, iar tehnicianul a reușit să își îndeplinească obiectivul, salvarea de la retrogradare, fără mari emoții. Arădenii s-au luptat în finalul sezonului regulat pentru calificarea în play-off, iar în play-out ocupă locul 2 după 7 etape, fiind la 3 puncte în urma celor de la FCSB. Chiar și în acest context, tehnicianul nu a confirmat că va continua la echipă.

Pleacă Adrian Mihalcea de la UTA? Ce a declarat tehnicianul înainte de meciul cu Csikszereda

Contractul lui Adrian Mihalcea cu UTA s-a prelungit automat după ce echipa s-a salvat matematic de la retrogradare, însă prezența tehnicianului pe bancă în următorul sezon nu este sigură. Acesta a dezvăluit că va mai purta o discuție cu Alexandru Meszar, conducătorul clubului. „Cred că știți foarte bine că prin îndeplinirea obiectivului, conform contractului, acesta mi se prelungește automat cu încă un an.

V-aș minți să vă spun că sunt fericit. Cum și eu gândesc doar în dreptul meu, fiecare poate să gândească în dreptul său ceea ce crede. Nu există șanse și nu există procentaj, dacă rămân sau nu. Există un contract, dar în același timp există și sentimente. Și există a reuși și a încerca și a face tot, dar să fie din ambele părți. Cam aici ar trebui să ne gândim.

E o situație perfectă? Acum sunt lucrurile plăcute? Nu bat nicăieri, doar stau și mă gândesc. Trebuie să gestionez foarte bine situația asta. Am avut o discuție cu domnul Meszar, cred că va mai exista una și vom vedea”, a afirmat antrenorul UTA-ei la conferința de presă premergătoare meciului cu Csikszereda, care se va disputa vineri, de la ora 18:00. .

Adrian Mihalcea, dorit de o altă echipă din Superliga? Răspunsul tehnicianului

, iar din acest motiv nu poate obține licența UEFA, deși ocupă momentan un loc care ar duce la barajul pentru Conference League. În acest context, tehnicianul a fost întrebat despre o ofertă de la vreun alt club din prima ligă.

„Nu m-am referit la alții, ci doar la situația în care eu mă regăsesc în momentul de față. Nu am făcut paralele și unde se întâmplă mai bine sau mai rău, că nu este cazul”, a spus Adrian Mihalcea. Înainte de a reveni la UTA în 2025, tehnicianul a mai activat în Superliga la Dinamo, Chindia Târgoviște și Unirea Slobozia.

Adrian Mihalcea, mesaj clar cu privire la meciul contra Unirii Slobozia

UTA va încheia play-out-ul cu un duel în deplasare pe terenul celor de la Unirea Slobozia, echipa din orașul natal lui Adrian Mihalcea. Ialomițenii se află într-o situație foarte dificilă și vor avea nevoie de puncte în acel joc, însă antrenorul a făcut un anunț cât se poate de clar. „Nu cred că situația e mai grea decât aceea a unui meci de campionat în care noi sperăm să câștigăm, ca să ne atingem obiectivele.

Nu am fost niciodată sentimental, pe mine mă interesează doar corectitudinea și să tratăm cum am tratat și până acum competiția. Nu se termină viața, nici a mea ca antrenor, nici a lor, ca echipă, dacă la Slobozia se întâmplă un rezultat sau altul. Uman sunt atașat de Slobozia, am încă familie la Slobozia, am mulți prieteni acolo. Până la urmă, rămân primul antrenor din istorie care a realizat o performanță acolo”, a spus Adrian Mihalcea.