Surpriză totală! Ce gazon îi așteaptă pe olteni la meciul tur cu ML Vitebsk. Foto și video exclusive

ADVERTISEMENT

Universitatea Craiova este pregătită pentru debutul în preliminariile Ligii Campionilor, iar miercuri seară va înfrunta campioana Belarusului, ML Vitebsk, pe stadionul din Mezőkövesd, în Ungaria. Cu două mzile înaintea partidei, FANATIK a fost prezent la arena care va găzdui confruntarea și a descoperit un stadion cochet, cu un gazon aflat în condiții excelente, pregătit în cele mai mici detalii pentru duelul european.

Gazon impecabil și un stadion cochet pentru debutul european al Universității Craiova

, arenă cu o capacitate de 4.183 de locuri, toate pe scaune. Deși clubul gazdă a retrogradat din prima ligă a Ungariei la finalul sezonului 2023-2024 și nu a reușit să promoveze în următoarele două stagiuni, încheind ediția 2025-2026 din NB II pe locul cinci, stadionul a rămas unul dintre cele mai bine întreținute din zonă.

ADVERTISEMENT

Cea mai plăcută surpriză pentru delegația Universității Craiova va fi, fără îndoială, suprafața de joc. FANATIK i-a surprins pe angajații stadionului chiar în timp ce efectuau ultimele lucrări de întreținere, tunderea și pregătirea gazonului, iar terenul se prezintă în condiții excelente înaintea confruntării din primul tur preliminar al Ligii Campionilor.

Arena dispune de o tribună principală modernă și complet acoperită, decorată cu motive tradiționale maghiare specifice regiunii Matyó, în timp ce scaunele galben-albastre oferă stadionului un aspect aparte. Un alt avantaj este lipsa pistei de atletism, ceea ce face ca tribunele să fie amplasate foarte aproape de teren și să creeze o atmosferă intimă, specifică arenelor moderne dedicate exclusiv fotbalului.

ADVERTISEMENT

Universitatea Craiova va ajunge rapid la stadion în ziua meciului. Delegația oltenilor este cazată la Balneo Hotel Zsori, aflat la aproximativ 4,5 kilometri de arenă, distanță care poate fi parcursă în aproximativ șase minute cu autocarul.

ADVERTISEMENT

Și infrastructura stadionului are câteva particularități. Accesul jucătorilor se face printr-o clădire amplasată în colțul dintre Tribuna I și peluză, acolo unde se află vestiarele, iar de aici fotbaliștii ies direct spre suprafața de joc. În exterior, arena dispune de o parcare relativ redusă, cu aproximativ 100 de locuri, iar accesul ambulanțelor și al vehiculelor de intervenție se realizează printr-un singur punct de intrare.

ADVERTISEMENT

4,5 km este distanța de la Balneo Hotel Zsori, hotelul la care este cazată Universitatea Craiova la stadion

4183 locuri este capacitatea stadionului din Mezokovesd, acolo unde se va juca ML Vitebsk – Universitatea Craiova

Stadionul pe care se joacă Vitebsk - Universitatea Craiova

Balneo Hotel Zsori, hotelul de lux ales de Universitatea Craiova în Ungaria

Pentru meciul din Ungaria, conducerea Universității Craiova a ales Balneo Hotel Zsori Thermal & Wellness, un hotel de patru stele aflat la doar câteva minute de stadionul din Mezőkövesd, acolo unde se va disputa prima manșă a duelului cu ML Vitebsk.

Complexul este unul dintre cele mai moderne din zonă și a fost construit în urma unei investiții estimate la aproximativ 9 milioane de euro. Tot aici este cazată delegația campioanei României pe întreaga durată a șederii în Ungaria, înaintea debutului european.

ADVERTISEMENT

O cameră dublă la Balneo Hotel Zsori costă aproximativ 200 de euro pe noapte, ceea ce înseamnă că pentru cele două nopți petrecute de delegația Universității Craiova în Ungaria tariful ajunge la aproximativ 400 de euro pentru fiecare cameră. Raportat la numărul de camere necesare pentru întreaga delegație, costurile totale de cazare se ridică la 10.000 de euro.

9 milioane de euro a costat Balneo Hotel Zsori Thermal & Wellness

10.000 de euro îl costă pe Mihai Rotaru cazarea echipei la Hotel Zsori Thermal & Wellness

Piscine termale, centru SPA și sală de fitness pentru recuperarea jucătorilor

Dincolo de confortul oferit, hotelul a fost ales și datorită facilităților dedicate refacerii fizice, un aspect esențial într-o perioadă în care echipa lui Filipe Coelho dispută meciuri oficiale extrem de importante. Balneo Hotel Zsori dispune de 134 de camere, toate cu balcon și aer condiționat, iar centrul wellness include patru piscine, dintre care două cu apă termală, o piscină de înot și una destinată relaxării.

Jucătorii Universității Craiova au la dispoziție un centru SPA complet, cu saună finlandeză, saună cu infraroșu, baie de aburi, cameră cu sare, jacuzzi, dar și servicii de masaj și recuperare. Complexul mai oferă o sală de fitness complet echipată, restaurant cu meniuri adaptate sportivilor și nu mai puțin de nouă săli destinate ședințelor tehnice și analizelor video.

Un alt detaliu important este amplasarea hotelului. Balneo Hotel Zsori se află în imediata vecinătate a complexului Zsóry Thermal Bath, una dintre cele mai renumite stațiuni balneare din Ungaria, apreciată pentru apele sale termale cu proprietăți terapeutice. Tocmai datorită acestor condiții de recuperare, zona este aleasă frecvent de echipe profesioniste pentru cantonamente și pregătirea meciurilor importante.

FANATIK a ajuns și la hotelul lui ML Vitebsk! Bielorușii pregătesc duelul cu Universitatea Craiova la un complex impresionant

ML Vitebsk a sosit la Mezőkövesd încă din 2 iulie și este cazată la Etalon Sporthotel, un complex construit special pentru cantonamentele echipelor profesioniste și amplasat chiar lângă baza de pregătire a clubului maghiar. La doar patru minute de mers pe jos se află și Balneo Hotel Zsori, locul în care este cazată delegația Universității Craiova.

și au discutat cu oficialii lui ML Vitebsk. Aceștia au confirmat că reprezentanții presei vor avea acces la antrenamentul oficial programat marți seară, ultima ședință de pregătire înaintea primei confruntări cu campioana României.

Etalon Sporthotel este unul dintre cele mai moderne centre de pregătire din zonă și este destinat în principal echipelor de fotbal aflate în cantonament. Complexul dispune de patru terenuri cu gazon natural omologate la standarde UEFA, un teren sintetic, o hală acoperită, sală de forță, spații pentru recuperare și analiză video, toate amplasate în imediata apropiere a hotelului.