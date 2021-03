Surpriză totală! Cine a câștigat ediția Te cunosc de undeva din 27 martie

Surpriză totală la Te cunosc de undeva în gala din 27 martie! Mirela Vaida a câștigat seara transformărilor și a făcut și câteva dezvăluiri picante despre viața ei personală în cadrul emisiunii.

Prezentatoarea de la Acces direct i-a încântat pe telespectatori dându-i viață Zinaidei Julea pe scena Te cunosc de undeva de la Antena 1.

Vedeta a anunțat că dedică victoria copiilor ei și s-a bucurat enorm că efortul pe care l-a dat pentru momentul pe care l-a reprezentat a fost apreciat de membrii juriului, dar și de colegii ei.

Mirela Vaida a câștigat ediția opt Te cunosc de undeva din actualul sezon

Cântăreața de muzică folclorică a povestit cum a fost cerută în căsătorie de soțul ei, iar modul în care și-a legat destinul de bărbatul cu care a format o familie minunată este unul de-a dreptul inedit.

„Eu am fost cerută la semafor, în mașină, că stăteam 40 de minute la semafor, la Unirii, în București. În 40 d eminute am făcut și lista de invitați, am și stabilit tot. La Unirii, la fântâni. E de bun augur”, a mărturisit Mirela Vaida la Antena 1.

Mirela nu a fost singura care a făcut spectacol pe scena de la Te cunosc de undeva în ediția din 27 martie.

Cine a fost cine în ediția din 27 martie

Andrei Ștefănescu și Liviu Vârciu au fost Joe Cocker și Tome Jones, Raluka și Ana Baniciu au adus atmosfera melodiei „Single ladies” a lui Beyonce pe scenă, Radu Ștefan Bănică a intrat în pielea lui Bruno Mars, Emilia Popescu s-a transformat în Jennifer Connelly, Pepe a încercat să fie ciocârlia muzicii populare românești imitând-o pe Maria Ciobanu, Adriana Trandafir și Cornel Ilie au făcut un duet de excepție devenind Antonia și Cornel Ilie de la Vunk, iar Cristina Vasiu a strălucit exact ca Lara Fabian.

Mirela s-a simțit extrem de fericită când a aflat că ea a câștigat, căci momentul în care concurenții au filmat gala, pe 19 februarie, a fost chiar ziua în care fetița vedetei a împlinit 6 anișori.

