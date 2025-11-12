Sport

Surpriză totală! Norvegienii au venit să-l viziteze pe Tobias Christensen și au rămas „mască" de ce au văzut pe Giulești. Video

Tobias Christensen este unul dintre cei mai importanți jucători din lotul lui Costel Gâlcă. Mijlocașul norvegian a avut parte de o surpriză neașteptată la meciul Rapid - FC Argeș 2-0
12.11.2025 | 09:15
Surpriză plăcută pentru Tobias Christensen la Rapid - FC Argeș 2-0. Sursă foto: colaj Fanatik
În ziua în care ”alb-vișinii” au urcat pe primul loc în SuperLiga ca urmare a victoriei din partida Rapid – FC Argeș 2-0, Tobias Christensen a fost luat prin surprindere. Cine a venit să-l vadă pe noul idol al tribunelor din Giulești.

Ce surpriză a avut Tobias Christensen la Rapid – FC Argeș 2-0

Christensen a avut o nouă prestație solidă în tricoul Rapidului, iar la final a fost așteptat la vestiare de un grup de 9 suporteri norvegieni. Aceștia au făcut drumul până în România pentru a se întâlni cu mijlocașul în vârstă de 25 de ani.

Imediat după încheierea întâlnirii din etapa a 16-a a SuperLigii, care a consemnat urcarea Rapidului pe primul loc în clasamentul SuperLigii, Tobias Christensen s-a întâlnit cu fanii din țara sa natală.

Plăcut surprins de vizita primită, fotbalistul norvegian i-a salutat pe fiecare în parte și apoi a stat minute bune de vorbă cu ei. La final, cei 9 fani norvegieni și mijlocașul rapidist au făcut o poză împreună.

Ce i-a impresionat cel mai mult în Giulești pe fanii norvegieni

Majoritatea suporterilor norvegieni veniți să-l vadă la lucru pe Tobias Christensen purtau tricourile Rapidului cu numele conaționalului lor. Aceștia au mărturisit că au fost plăcut impresionați de atmosfera creată de fanii din Giulești.

”Noi, ca grup, suntem împreună de mulți ani. Ne place foarte mult fotbalul. Călătorim pentru a vedea meciuri în diferite locuri. (n.r.  – Văd că aveți aceleași însemne pe pălării. Faceți parte dintr-o brigadă?) Este echipa noastră din Norvegia! Jucăm împreună.

(n.r. – De ce sunteți aici?) Să îl vedem pe Tobias cum joacă, dar și să explorăm orașul și să ne bucurăm de ceea ce găsim aici. Atmosfera a fost incredibilă! Este ceva diferit față de cea ce vedem acasă, în Norvegia.

Mult, mult mai zgomotos aici! Ce se întâmplă pe teren se transmite în tribune. Oamenii sar și flutură în continuu steagurile. Energia de aici este extraordinară! Hai Rapid!”, au spus suporterii veniți din Norvegia.

Cifrele lui Tobias Christensen la Rapid

Tobias Christensen a fost transferat de Rapid în septembrie 2024, după ce giuleștenii au plătit suma de 700.000 de euro ungurilor de la Videoton. Norvegianul a avut un impact imediat și a devenit în scurt timp un titular incontestabil în Giulești.

În sezonul precedent a reușit 3 goluri și 3 pase decisive în cele 34 de meciuri jucate în tricoul ”alb-vișiniu”. În actuala stagiune, sub comanda lui Costel Gâlcă, norvegianul are deja un gol și 4 assist-uri în 17 partide.

Marele avantaj al lui Tobias Christensen este că poate juca pe orice post de la mijlocul terenului și o face foarte bine. Indiferent dacă e la închidere, la construcție sau, la nevoie, chiar și în bandă.

