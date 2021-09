Surpriză totală! Cine sunt cei mai buni fotbalişti din Liga 1 ai momentului

FANATIK îţi prezintă top zece cei mai buni jucători din campionatul României conform indexului InStat.

Doar trei jucători de la FCSB intră în această ierarhie, în timp ce Universitatea Craiova are nu mai puțin de patru fotbaliști, la fel ca CFR Cluj.

Cine sunt cei mai buni fotbalişti din Liga 1 după 9 etape. Îşi împart primul loc

Conform rapoartelor și cifrelor celor de la InStat, Alexandru Albu, mijlocașul central al Rapidului, a obținut cel mai mare punctaj după primele nouă etape, la egalitate cu Denis Ciobotariu, fundașul central al lui CFR Cluj, ambii cu 263 de puncte.

Mijlocașul de 28 de ani, lansat de Chiajna, are patru goluri marcate în nouă meciuri și este evaluat conform transfermarkt la 900.0000 de euro și a venit în această vară de la UTA, deși a fost dorit și .

Jucătorul este deținut în continuare de Concordia Chiajna, iar Rapid a plătit doar 50.000 de euro pentru împrumutul său până la finalul sezonului. Anul trecut a jucat nu mai puțin de 37 de meciuri pentru arădeni și a reușit două goluri și un assist.

Denis Ciobotariu are același punctaj ca Alexandru Albu. deși a jucat doar șase partide în Liga 1 și nu are niciun gol sau pasă decisivă. Fundașul central de 23 de ani impresariat de Giovani Becali este evaluat conform Transfermarkt la 700.000 de euro și mai are trei ani contract cu ardelenii.

Andrei Cordea, cel mai bun jucător al FCSB

Andrei Cordea, Florin Tănase și Valentin Crețu sunt singurii jucători ai FCSB prezenți în top InStat. Din păcate pentru Edi Iordănescu, căpitanul echipei va lipsi de pe teren două luni așa cum FANATIK .

Aripa dreaptă din ofensiva FCSB-ului are două goluri și patru assist-uri în primele nouă etape, în timp ce Florin Tănase a marcat de trei ori și a dat și două pase de gol în șapte partide.

Cum arată top 10 fotbaliști din Liga 1 conform indexului InStat

1. Alexandru Albu (Rapid) și Denis Ciobotariu (CFR Cluj) – 263

2. Cristi Manea (CFR Cluj) și Gustavo Vagenin (Universitatea Craiova) – 262

3. Andrei Cordea (FCSB) – 261

4. Florin Tănase (FCSB) – 259

5. Nicușor Bancu (Universitatea Craiova) – 257

6. Valerică Găman și Vladimir Screciu (ambii de la Universitatea Craiova) – 256

7. Ionuț Larie (Farul) și Malcom Edjouma ( FC Botoșani)- 255

8. Ciprian Deac (CFR Cluj) – 252

9. Claudiu Petrila (CFR Cluj) – 250

10. Jefte Betancor (Farul) / Lukas Droppa (FC Voluntari) / Valentin Crețu (FCSB) – 249

Care au fost cei mai buni jucători ai ultimei etape conform InStat

Alexandru Albu a fost cel mai bun jucător al etapei a noua, cu un index total de 319, urmat de Daniel Popa (Chindia Târgoviște – 313), Ionuț Gheorghe ( FC Voluntari – 310) și Valerică Găman (U Craiova – 313), Junior Morais (Rapid București – 296).

Echipa etapei: Bălgrădean (CFR Cluj) – V. Crețu (FCSB), V. Găman (CSU Craiova), Turda (FC Argeș) , J. Morais (Rapid) – Al. Albu (Rapid) – Cr. Costin (Voluntari), I. Gheorghe (Voluntari), Petrila (CFR Cluj) – D. Popa (Chindia)

