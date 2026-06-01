Surpriză totală din partea celor mai bogați patroni din fotbalul românesc. Ce au decis frații Pavăl, proprietarii Dedeman

Dragoș și Adrian Pavăl, cunoscuți în zona de business internă după ce au făcut din Dedeman un brand de top în domeniul bricolajului, au surprins în urmă cu câteva zile după ce au decis să facă pasul înapoi dintr-un business în care au intrat în urmă cu aproape 10 ani. Despre ce mișcare este vorba.

Cei mai bogați patroni din fotbalul românesc fac un pas înapoi în zona afacerilor. Decizia radicală a fraților Pavăl, proprietarii Dedeman

În ultimii ani, frații Pavăl, care dețin compania Dedeman, liderul de piață în domeniul retailului de bricolaj din România, au dat importante lovituri pe plan intern sau chiar extern în fel și fel de zone ale afacerilor. Mai mereu, investițiile acestora se dovedesc, în timp, a fi unele de succes. Există însă și unii pași ”în spate” pe care îi fac miliardarii.

La finalul lunii mai a acestui an, ca, după aproape un deceniu în care au fost activi, să iasă din conglomeratul de agricultură Moldova Farming, fondat de antreprenorul Cătălin Grigoriu. Conform publicației de specialitate , acest pas reprezintă o premieră absolută. De ce? Este primul ”exit” al fraților Pavăl dintr-o afacere în care au intrat ca investitori.

E important de punctat faptul că cei doi oameni de afaceri originari din Bacău dețineau o participație de 19% în Moldova Farming, companie în care intraseră în anul 2017. La ora actuală, după aproape un deceniu de implicare, frații Pavăl au cedat această participație către fondatorul Cătălin Grigoriu.

De ce ar fi decis frații Pavăl să facă această mișcare surprinzătoare

Compania în care au fost implicați până recent proprietarii Dedeman este una impresionantă. Dispune de 10.000 de hectare de teren agricol, din care exploatează circa 7.000 de hectare în județele Neamț, Bacău și Vrancea. Mulți se întreabă care ar fi putut fi motivele care au stat la originea acestui pas înapoi.

Sursa citată notează, în ultimii ani, s-a manifestat prin propriul vehicul investițional. E vorba de PIF Industrial. Acesta cuprinde la ora actuală circa 10.000 de hectare de teren în regiuni agricole cheie ale României și ferme, închiriate unor parteneri care le operează.

Axându-se pe propria lor creație industrială, proprietarii Dedeman au luat decizia să își vândă participația de 19% din Moldova Farming fondatorului Cătălin Grigoriu, care a și radiat firma la începutul acestui an, după ce a transferat activitatea companiei pe alte societăți. E vorba de Comfert Agricultura. Aceasta se ocupă de comercializarea îngrășamintelor chimice, a semințelor și pesticidelor, a motorinei etc.

Ce pas asemănător au mai făcut cei doi miliardari în 2026

E important de spus că ieșirea fraților Pavăl din acționariatul Moldova Farming este o noutate în modelul lor de business. Anterior, la începutul anului în curs, cei doi și-au redus pentru prima dată o participație deținută la o companie listată la bursă de la intrarea lor în acționariat. Per total, exit-uri complete nu au realizat până acum.

În acest an, Dragoș și Adrian Pavăl, care sunt acționari și la echipa de ligă secundă FC Bacău, și-au diminuat pachetul de acțiuni la Conpet Ploiești de la 7,4% la 4,9%. În ultimii ani, ei și-au atras familia în acționariatul PIF Industrial, cu active de aproape 50 de milioane de euro.