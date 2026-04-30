Surpriză totală! Fostul antrenor din SuperLiga și-a depus CV-ul la 8.000 de kilometri de România! „Sunt în negocieri”

Veste surpriză despre Liviu Ciobotariu. Antrenorul a rămas liber de contract în septembrie 2025, când a plecat de la Petrolul. Tehnicianul ar putea începe acum o nouă aventură, însă nu în țara noastră și nici la o echipă de club. Acesta și-a depus CV-ul pentru a prelua o națională din Asia!

Ultima oară, Liviu Ciobotariu a stat pe banca celor de la Petrolul. . A plecat în septembrie 2025 de la echipă, după o serie de rezultate dezamăgitoare. De atunci, nu a mai preluat vreun mandat.

resa din Asia anunță că antrenorul român și-a depus CV-ul pentru a prelua o echipă națională care a rămas recent fără selecționer. În urmă cu mai mulți ani, tehnicianul a pregătit Libanul.

Anunțul lui Ciobotariu. Ce spune despre posibilitatea de a pregăti naționala din Bangladesh

Cei de la Origin Foot anunță că Liviu Ciobotariu și-a depus CV-ul pentru a prelua naționala de fotbal a Bangladeshului, care luna aceasta a rămas fără selecționer, după despărțirea de Javier Cabrera, cel care timp de patru ani a stat pe banca reprezentativei de seniori a țării din Asia.

Ar fi a doua experiență pentru Liviu Ciobotariu în calitate de selecționer. În perioada 2019-2020 a stat pe banca Libanului, iar acum a confirmat că poartă tratative cu oficialii din Bangladesh pentru a prelua reprezentativa de seniori: „Sunt în negocieri cu ei”, a declarat antrenorul, conform celor de la . Dhaka, capitala Bangladeshului, se află la o distanță rutieră de peste 8.000 de kilometri de România, în timp ce distanța aeriană directă este aproape de 6.200 – 6.300 km.