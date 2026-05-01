Surpriză totală! Gigi Becali a dat nas în nas cu Cristina Neagu la baza FCSB: „Ce faci, mă, aici?”

Omul de afaceri l-a lăudat pe kinetoterapeutul de la FCSB, Ovidiu Kurti, cel care a ajutat mulți sportivi din România să se recupereze după accidentări grave, iar printre aceștia s-a numărat și Cristina Neagu, fosta handbalistă care a fost aleasă cea mai bună din lume de 4 ori.

Gigi Becali a dezvăluit că s-a întâlnit cu Cristina Neagu în cantonamentul celor de la FCSB

Gigi Becali a fost întrebat despre gestul pe care cei de la FCSB îl fac , fotbalistul de la care s-a accidentat grav în partida cu FC Bihor și care urmează să facă recuperarea în cadrul bazei pe care campioana României o are în Berceni. Latifundiarul din Pipera a dezvăluit că la angajatul formației bucureștene, Ovidiu Kurti, au venit și oameni din alte sporturi, precum Cristina Neagu, pentru a trece peste perioadele de recuperare.

„Meme mi-a spus că nu putem să luăm de la Dinamo sau de la Rapid, că se supără fanii. Nu e normal ca de la echipe rivale să vină şi să se recupereze la tine. Kurti e cel mai bun din România, merge la conferinţe cu străini. Şi handbalista cea mai mare, Cristina Neagu, când am văzut-o acolo, i-am spus: ‘Ce faci, mă, aici?’,Ea zicea: ‘Ce să fac, mă recuperez'”, a spus Gigi Becali la Digi Sport.

Cristina Neagu, una din cele mai bune jucătoare din istoria handbalului

Cristina Neagu este considerată una dintre cele mai valoroase handbaliste din istorie, fiind singura jucătoare care a câștigat de patru ori titlul de cea mai bună handbalistă a lumii, acordat de Federația Internațională de Handbal (IHF), în anii 2010, 2015, 2016 și 2018. De-a lungul carierei, ea s-a remarcat prin constanță și performanțe individuale excepționale, devenind golgheter all-time al Campionatului European și una dintre cele mai prolifice marcatoare din istoria competițiilor internaționale.

La nivel de club, Neagu a câștigat Liga Campionilor în 2015 alături de Buducnost și a avut evoluții marcante și pentru Oltchim Râmnicu Vâlcea și CSM București, unde a dominat ani la rând clasamentele de goluri. Cu echipa națională a României, a obținut medalia de bronz la Campionatul Mondial din 2015 și a fost desemnată de mai multe ori cea mai bună marcatoare și cea mai valoroasă jucătoare a turneelor majore.