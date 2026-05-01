Surpriză totală! Gigi Becali a dat nas în nas cu Cristina Neagu la baza FCSB: „Ce faci, mă, aici?”

Omul de afaceri l-a lăudat pe kinetoterapeutul de la FCSB, Ovidiu Kurti, cel care a ajutat mulți sportivi din România să se recupereze după accidentări grave, iar printre aceștia s-a numărat și Cristina Neagu, fosta handbalistă care a fost aleasă cea mai bună din lume de 4 ori.
Gigi Becali a fost întrebat despre gestul pe care cei de la FCSB îl fac pentru Alexandru Gîț, fotbalistul de la FC Voluntari care s-a accidentat grav în partida cu FC Bihor și care urmează să facă recuperarea în cadrul bazei pe care campioana României o are în Berceni. Latifundiarul din Pipera a dezvăluit că la angajatul formației bucureștene, Ovidiu Kurti, au venit și oameni din alte sporturi, precum Cristina Neagu, pentru a trece peste perioadele de recuperare.
„Meme mi-a spus că nu putem să luăm de la Dinamo sau de la Rapid, că se supără fanii. Nu e normal ca de la echipe rivale să vină şi să se recupereze la tine. Kurti e cel mai bun din România, merge la conferinţe cu străini. Şi handbalista cea mai mare, Cristina Neagu, când am văzut-o acolo, i-am spus: ‘Ce faci, mă, aici?’,Ea zicea: ‘Ce să fac, mă recuperez'”, a spus Gigi Becali la Digi Sport.
Cristina Neagu este considerată una dintre cele mai valoroase handbaliste din istorie, fiind singura jucătoare care a câștigat de patru ori titlul de cea mai bună handbalistă a lumii, acordat de Federația Internațională de Handbal (IHF), în anii 2010, 2015, 2016 și 2018. De-a lungul carierei, ea s-a remarcat prin constanță și performanțe individuale excepționale, devenind golgheter all-time al Campionatului European și una dintre cele mai prolifice marcatoare din istoria competițiilor internaționale.
La nivel de club, Neagu a câștigat Liga Campionilor în 2015 alături de Buducnost și a avut evoluții marcante și pentru Oltchim Râmnicu Vâlcea și CSM București, unde a dominat ani la rând clasamentele de goluri. Cu echipa națională a României, a obținut medalia de bronz la Campionatul Mondial din 2015 și a fost desemnată de mai multe ori cea mai bună marcatoare și cea mai valoroasă jucătoare a turneelor majore.