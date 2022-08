Surpriză totală în noul sezon Chefi la cuțite. Emisiunea are doi prezentatori

În sezonul cu numărul zece al emisiunii Chefi la cuțite, fanii vor avea parte de o surpriză. Iată despre ce este vorba!

Chefi la cuțite, schimbare total în sezonul 10

În acest an apare , unul aniversar. Fanii vor avea parte de o surpriză când vor urmări show-ul, deoarece acesta nu va avea unul, ci doi prezentatori!

Este vorba, mai precis, despre două prezentatoare, anume Gina Pistol și Irina Fodor. Nu era plănuit să se întâmple așa, dar hiar înainte de începerea filmărilor.

Cu două zile înainte de începerea filmărilor pentru faimoasa emisiune a fost anunțată Irina Fodor, care i-a luat locul cu succes Ginei Pistol, infectată cu coronavirus.

Despre faptul că edițiile vor fi prezentate atât de ea, cât și de Irina Fodor, Gina Pistol spune că se bucură într-un fel pentru că așa acest sezon va fi unul cu totul special, cu două prezentatoare.

“Mă pregătisem pentru începutul noului sezon Chefi la cuțite, dar am aflat cu două zile înainte că am Covid și astfel nu am putut să particip la filmări.

De aceea Irina a preluat rolul de prezentatoare, iar atunci când m-am însănătoșit, am revenit pe platouri.

Îmi pare rău că am ratat startul sezonului 10, dar, în același timp, pot spune că această formulă nu face decât să adauge acel ingredient aparte, perfect pentru un show aniversar”, a declarat Gina Pistol, conform

Irina Fodor, luată prin surprindere de cererea de a o înlocui pe Gina Pistol

Irina Fodor a mărturisit la rândul ei că nu era pregătită să filmeze pentru show, dar a fost nevoită să se adapteze repede pentru a-i ține locul colegei și prietenei sale.

„Sezonul 10 Chefi la cuțite ne-a pus față în față cu neprevăzutul și, ca de obicei, am funcționat ca o familie: ne-am ținut spatele unii altora și, împreună, am realizat cu succes sezonul aniversar.

Eu nu eram pregătită să fac parte din proiect, dar pentru că în televiziune multe lucruri te pot lua prin surprindere și trebuie să te adaptezi, asta am făcut și noi”, a spus Irina Fodor.