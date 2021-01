Surpriză totală la Dinamo. Clubul are un nou manager sportiv: „Sper să salvăm situația”

Dinamo a anunțat că are un nou manager sportiv. Este vorba despre Marius Adrian Nicolae, cel care a lucrat în trecut și pentru Universitatea Cluj și Petrolul Ploiești.

De asemenea, Nicolae a făcut parte și din staff-ul administrativ al chinezilor de la Guangzhou R&F. El a colaborat la Ploiești cu Cosmin Contra în sezonul 2012-2013, când petroliștii au cucerit Cupa României.

Noul manager sportiv al „câinilor” se bucură de susținerea fanilor din DDB. De altfel, Nicolae susține că este și el membru al programului prin care suporterii încearcă să salveze Dinamo din punct de vedere financiar.

Surpriză totală la Dinamo. Marius Adrian Nicolae este noul manager sportiv

FANATIK a dezvăluit în exclusivitate că Pablo Cortacero a primit o ofertă de 1.000.000 de euro pentru a-i ceda unui investitor român acțiunile deținute la Dinamo. Oferta a fost confirmată și de către Florentin Petre, fostul căpitan dinamovist care are o relație foarte apropiată cu Cornel Țălnar, directorul sportiv din Ștefan cel Mare.

Doar că înainte de a primi sprijin din partea unui nou finanțator, mai ales în condițiile în care Cortacero nu pare a fi dispus să vândă clubul, dinamoviștii din programul DDB au adus un nou membru în staff-ul administrativ.

Este vorba despre Marius Adrian Nicolae, cel care a primit funcția de manager sportiv, fiind prezentat oficial în data de 15 ianuarie. Nicolae este descris în mesajul de prezentare ca fiind un dinamovist dedicat, membru al programului DDB. Acest statut reiese și din autocaracterizarea făcută de noul oficial din „Groapă”.

„Este o zi importantă pentru mine și mă bucur că pot susține Dinamo și dintr-o poziție oficială. Până acum am făcut-o cu inima doar din stadion sau din fața televizorului, ca membru DDB. Sper ca împreună cu toată suflarea dinamovistă să salvăm acest club atât din punct de vedere financiar, cât și sportiv”, a spus Nicolae potrivit paginii de Facebook a lui Dinamo.

OFICIAL. Marius Adrian Nicolae, manager sportiv la Dinamo București București, 15 ianuarie 2021.

Cine este Marius Adrian Nicolae: „Am vândut jucători pe mai mult de 6 milioane de euro”

În vârstă de 35 de ani, Marius Adrian Nicolae a lucrat la Petrolul Ploiești între mai 2012 și octombrie 2014, după ce fusese team manager și la FC Argeș, din 2006 până în 2008, iar apoi la Inter Curtea de Argeș și U Cluj.

La Petrolul, Marius Adrian Nicolae a făcut parte din staff-ul care a contribuit la cucerirea Cupei României, în 2013, când Petrolul a învins-o cu 1-0 pe CFR Cluj în finala de pe Arena Națională. „Lupii galbeni” nu mai câștigaseră trofeul de 18 ani.

„Ca manager sportiv la Petroul, am recomandat și am transferat peste 40 de jucători. Am vândut fotbaliști pe mai bine de 6 milioane de euro. Jeremy Bokila și Gheorghe Grozav la Terek Groznîi, în Rusia, Younes Hamza, Ferebory Dore și Alexandru Benga la Botev Plovdiv, Ovidiu Hoban la Hapoel Beer Sheva, în Israel și Daiem Boudjemaa la Slavia Praga, în Cehia”, scrie Nicolae în CV-ul său.

Primul meci pentru Marius Adrian Nicolae din postura de manager sportiv al lui Dinamo este duelul cu Chindia Târgoviște, programat pentru sâmbătă, 16 ianuarie, de la ora 20:00. Rolul lui Nicolae ar putea fi acela de a găsi soluții de jucători ieftini, dispuși să joace pentru un club aflat într-o mare criză financiară.